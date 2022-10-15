Netflix уперше показав принців Вільяма та Гаррі в п'ятому сезоні "Корони"

П'ятий сезон "Корони" виходить 9 листопада.

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Перші знімки принців Вільяма та Гаррі з п'ятого сезону історичного драматичного серіалу корона опублікував стримінговий сервіс Netflix. Брати сидять поряд зі своїми батьками Чарльзом і Діаною під час відпочинку пари в Італії на яхті Christina O біля берегів Балеарських островів у 1991 році, за рік до розлучення.

На фотографіях, які були розміщені на офіційних сторінках проєкту в соціальних мережах, зображено нинішнього короля Карла III, якого в серіалі грає Домінік Вест, разом із його покійною дружиною принцесою Діаною (Елізабет Дебікі) та дітьми — принцом Вільямом (Тімоті Самборанд) і Гаррі (Тедді Гоулі). Усі четверо посміхаються на камеру.

Пошуки акторів на роль молодих принців тривали досить довго. Керівництво проєкту дуже ретельно підійшло до вибору кандидатів, зрештою зупинившись на 11-річному Тімоті та 7-річному Тедді, причому останній має таке ж руде волосся, як і принц Гаррі. Знімальна група була навіть готова до того, щоб, якщо не знайдеться актор, який підходить за всіма параметрами, перефарбувати волосся дитині, яку затвердять на роль.

Як і принц, якого він грає, Тімоті вважається затятим футболістом, який грає за команду Rockslane Chiswick U11. Він також відзначений за письменницькі здібності. Самборанд отримав подяку за вірш, який він написав під час ізоляції на 10-му конкурсі молодіжної поезії Чизвикського книжкового фестивалю минулого року, навчаючись у п'ятому класі.

У п'ятому сезоні будуть показані 90-ті роки в житті королівської родини. Очікується, що велику увагу приділять стосунках Діани та Чарльза, а також подіям, що струснули королівську родину в той непростий період: пожежа у Віндзорському замку, річниця золотого весілля королеви в 1997 році та смерті принцеси Маргарет, королеви-матері та принцеси Вельської.

Деякі критики вже говорять про те, що 10-серійний сезон дуже небезпечний для монаршого сімейства, оскільки розкриє його найнеприємніші сторони.

Нагадаємо, хто зіграє Кейт Міддлтон і принца Вільяма в останньому сезоні "Корони".