77-летний Петросян позировал в пижаме для российского глянца

Юморист заявил, что это "ироничная пародия на "Сладкую жизнь" нашей элитки"

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77-летний Евгений Петросян опубликовал видео с гламурной фотосессии в шикарном номере московского отеля "Националь" с видом на Кремль. Видео появилось в его Instagram.

В соцсети, которая к слову, запрещена в РФ с марта, Петросян проявляет небывалую активность после того, как развелся с Еленой Степаненко и женился на своем концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его на 40 лет.

Брухунова стала пятой женой юмориста и родила ему сына Вагана.

Петросян позировал в шелковой пижаме и цветных носках. Петросян подчеркнул, что эффектная фотосессия носит "ироничный" характер.

[ + – ] Евгений Петросян в гламурной фотосессии

"Сегодня прошла полуюмористическая фотосессия в отеле "Националь". Это, я бы сказал, ироничная пародия на "Сладкую жизнь" нашей элитки. Приношу глубокую благодарность всем причастным", — написал Петросян.

Юморист, напомним, лукавит, не относя себя к элите. Он весьма обеспеченный человек. Раздел имущества при разводе с Еленой Степаненко был одной из главных тем российских таблоидов в 2018 году. Оказалось, что Евгений Петросян является рублевым миллиардером, и его состояние при пересчете составляет около 20 миллионов долларов.

Также ему принадлежит загородный дом под Москвой и шесть квартир в российской столице. Что из этого досталось Степаненко – неизвестно.

Зато известно, что недавно Петросян приобрел дом в Турции на побережье.

[ + – ] Евгений Петросян с молодой женой и сыном Ваганом Фото: Instagram petrosyanevgeny

Напомним, ранее юморист поддержал политику Путина и войну в Украине. Он даже заявил, что готов "отправиться на фронт", но, как видим, Петросян остался в Москве.

Также после вторжения ВС РФ в Украину стало известно, что крупнейшее издательство, пишущее о моде, уходит из России. В Conde Nast Russia входит такой глянец, как Vogue, Tatler, Glamour, GQ, AD.