77-летний Петросян позировал в пижаме для российского глянца
Юморист заявил, что это "ироничная пародия на "Сладкую жизнь" нашей элитки"
77-летний Евгений Петросян опубликовал видео с гламурной фотосессии в шикарном номере московского отеля "Националь" с видом на Кремль. Видео появилось в его Instagram.
В соцсети, которая к слову, запрещена в РФ с марта, Петросян проявляет небывалую активность после того, как развелся с Еленой Степаненко и женился на своем концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его на 40 лет.
Брухунова стала пятой женой юмориста и родила ему сына Вагана.
Петросян позировал в шелковой пижаме и цветных носках. Петросян подчеркнул, что эффектная фотосессия носит "ироничный" характер.
"Сегодня прошла полуюмористическая фотосессия в отеле "Националь". Это, я бы сказал, ироничная пародия на "Сладкую жизнь" нашей элитки. Приношу глубокую благодарность всем причастным", — написал Петросян.
Юморист, напомним, лукавит, не относя себя к элите. Он весьма обеспеченный человек. Раздел имущества при разводе с Еленой Степаненко был одной из главных тем российских таблоидов в 2018 году. Оказалось, что Евгений Петросян является рублевым миллиардером, и его состояние при пересчете составляет около 20 миллионов долларов.
Также ему принадлежит загородный дом под Москвой и шесть квартир в российской столице. Что из этого досталось Степаненко – неизвестно.
Зато известно, что недавно Петросян приобрел дом в Турции на побережье.
Напомним, ранее юморист поддержал политику Путина и войну в Украине. Он даже заявил, что готов "отправиться на фронт", но, как видим, Петросян остался в Москве.
Также после вторжения ВС РФ в Украину стало известно, что крупнейшее издательство, пишущее о моде, уходит из России. В Conde Nast Russia входит такой глянец, как Vogue, Tatler, Glamour, GQ, AD.