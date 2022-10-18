77-річний Петросян позував у піжамі для російського глянцю

Гуморист заявив, що це "іронічна пародія на "Солодке життя" нашої елітки"

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77-річний Євген Петросян опублікував відео з гламурної фотосесії у шикарному номері московського готелю "Національ" із краєвидом на Кремль. Відео з'явилося у його Instagram.

У соцмережі, яка, до речі, заборонена в РФ з березня, Петросян виявляє небувалу активність після того, як розлучився з Оленою Степаненко і одружився зі своєю концертною директоркою Тетяною Брухуновою, яка молодша за нього на 40 років.

Брухунова стала п'ятою дружиною гумориста та народила йому сина Вагана.

Петросян позував у шовковій піжамі та кольорових шкарпетках. Петросян підкреслив, що ефектна фотосесія має "іронічний" характер.

[ + – ] Євген Петросян у гламурній фотосесії

"Сьогодні пройшла напівгумористична фотосесія в готелі "Національ". Це, я сказав би, іронічна пародія на "Солодке життя" нашої елітки. Приношу глибоку подяку всім причетним", — написав Петросян.

Гуморист, нагадаємо, лукавить, не відносячи себе до еліти. Він дуже багата людина. Розділ майна під час розлучення з Оленою Степаненко був однією з головних тем російських таблоїдів у 2018 році. Виявилося, що Євген Петросян є рублевим мільярдером, і його статки при перерахунку становлять близько 20 мільйонів доларів.

Також йому належить заміський будинок під Москвою та шість квартир у російській столиці. Що з цього дісталося Степаненку – невідомо.

Проте відомо, що нещодавно Петросян придбав будинок у Туреччині на узбережжі.

[ + – ] Євген Петросян із молодою дружиною та сином Ваганом Фото: Instagram petrosyanevgeny

Нагадаємо, раніше гуморист підтримав політику Путіна та війну в Україні. Він навіть заявив, що готовий "вирушити на фронт", але, як бачимо, Петросян залишився в Москві.

Також після вторгнення ЗС РФ в Україну стало відомо, що найбільше видавництво, яке пише про моду, йде з Росії. У Conde Nast Russia входить такий глянець, як Vogue, Tatler, Glamour, GQ, AD.