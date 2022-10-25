Джонни Депп на новых фото с фанатами удивил расплывшимся лицом

Джонни посетил город, где родился, но попросил фанатов раньше времени не рассказывать о его визите.

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59-летний голливудский актер Джонни Депп приехал в свой родной город Оуэнсборо в Кентукки, чтобы навестить семью, где его заметили фанаты и сразу же бросились к нему за автографами и селфи, сообщает Fox19Now.

По информации источников, Депп попросил поклонников сохранить его визит в секрете до тех пор, пока он не покинет этот район.

На снимках, которые фанаты знаменитости опубликовали в Сети, Джонни позирует в кожаной шляпе, джинсах, футболке, рубашке и ветровке цвета хаки. Не забыл актер и многочисленные цепочки в качестве аксессуаров. На снимках Депп выглядит очень довольным, однако особенное внимание привлекает округлившееся и "поплывшее" лицо Джонни, который в последнее время набрал вес. В нем сложно узнать человека, который в свое время отличался точеными скулами и аристократическим профилем. Видимо, сказался алкоголь, пристрастием к которому актер грешил в трудные периоды своей жизни.

Согласно последней информации, актер планирует вернуться во франшизу "Пираты Карибского моря", откуда его исключили в 2018 году, в разгар разборок с его бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей экс-супруга в домашнем насилии.

[ + – ] Джонни Депп с поклонником в Оуэнсборо Фото: Jade/twitter

Он сыграл главную роль, капитана Джека Воробья, в пяти фильмах о пиратах за последние 15 лет. Последняя картина франшизы "Мертвецы не рассказывают сказки" с его участием вышла в 2017-м.

После победы в суде над Эмбер Херд в июне этого года появилась информация, что актер вел переговоры с Disney о "сделке на 300 миллионов долларов". СМИ предположили, что именно в такую сумму студии обойдется возвращение Деппа в историю о похождениях предводителя пиратов. Речь идет минимум об одном новом фильме.

"Сообщается, что сделка заключается в том, чтобы Джонни Депп вернулся в роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря 6" и в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины". Студия уже подготовила черновик фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа", – рассказали источники. Кроме гонорара в 301 миллион долларов, в Disney готовы сделать щедрое пожертвование в один из благотворительных фондов, который им порекомендует Депп.

Напомним, Джонни Депп сбрил свои знаменитые усы и бороду.