Джонни Депп сбрил бороду и изменился до неузнаваемости

Актер избавился от бородки и усов.

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59-летний американский актер Джонни Депп немало удивил поклонников своим недавним появлением на публике. Звезда "Пиратов Карибского моря" сбросил несколько лишних килограммов и, что самое заметное, гладко выбрил свое лицо, избавившись от усов и бороды, с которыми ходил последние годы, пишет Нollywood Life.

Знаменитость с удовольствием позировал фотографам во время выступления на SiriusXM, американской радиовещательной компании, в Нью-Йорке.

Актер был в отличном расположении духа и с удовольствием общался с фанатами. На публике Джонни щеголял в модной кожаной куртке, клетчатой рубашке, рваных джинсах с эффектом потертости и кожаных туфлях. Образ он дополнил бусами, синей кепкой и солнцезащитными очками с синими стеклами.

Сейчас Депп вместе с рокером Джеффом Беком находятся в туре. Они познакомились в 2016 году и с тех пор подружились. Их объединила общая любовь к музыке и автомобилям. В 2019-м Джонни и Джефф начали вместе заниматься музыкой и гастролировали по Европе перед своим первым туром по США.

После того, как в суде защитил свое доброе имя в тяжбе против Эмбер Херд, Депп по-полной наслаждается жизнью. Он рисует и продает картины за миллионы долларов, снимается в кино и сам анонсировал новый фильм в качестве режиссера, а также не оставляет попыток наладить личную жизнью

Тем временем его бывшая жена намерена обжаловать решение суда в Вирджинии.