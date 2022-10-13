Эмбер Херд снова будет судиться с Джонни Деппом

Как и предыдущий иск, эта апелляция будет рассматриваться в Вирджинии.

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36-летняя американская актриса Эмбер Херд подает апелляцию, обоснованную по 16 пунктам, на решение суда в Вирджинии, который признал ее виновной в том, что она оклеветала бывшего мужа, 59-летнего Джонни Деппа, сообщает Vanitу Fair.

Основания для апелляции включают в себя отсутствие "четких и убедительных доказательств" фактического злого умысла, стандарта, в соответствии с которым выносятся решения по делам о диффамации, отказ суда первой инстанции признать недействительным возмещение ущерба, которое присяжные присудили после него. Кроме того, в документе отмечается, что и Херд, и Депп клеветали друг на друга, что "по своей сути и непримиримо непоследовательно". Несколько моментов касаются принятых доказательств, которых не должно было быть, и доказательств, которые не были приняты, несмотря на их важность, включая различные сообщения медицинских работников, а также переписку с сотрудниками, друзьями и семьей.

Некоторые из этих оснований и на суде, и в интервью упоминала адвокат актрисы Элейн Бредехофт, которой приписывали тайную симпатию к Деппу.

Вряд ли Бредехофт будет защищать Эмбер во время рассмотрения апелляции, поскольку в августе актриса разорвала с ней сотрудничество и наняла Дэвида Л. Аксельрода и Джея Уорда Брауна из Ballard Spahr, которые будут вести новое дело. Третьм адвокатом будет Бен Роттенборн из Woods Rogers.

Ранее мы писали о том, что, кроме намерения подавать апелляцию, актриса наняла новых юристов и собирается в суд, чтобы попытаться заставить несколько страховых компаний покрыть ее юридические издержки, которые могут превысить 15 миллионов долларов.

Напомним, 1 июня 2022 года судья, вынес решение в пользу Деппа, согласившись с тем, что актера оклеветали, и обязал Эмбер Херд выплатить звезде "Пиратов Карибского моря" 10,3 миллиона долларов.

Депп был готов отказаться от этих денег при условии, что Эмбер не станет подавать апелляцию, но она отказалась. Знаменитость столкнулась с финансовыми проблемами и уже вынуждена была продать дом. Кроме того, она собирается написать книгу о своей жизни с Деппом, чтобы поправить свое финансовое положение.