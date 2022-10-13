Ембер Герд знову судитиметься з Джонні Деппом

Як і попередній позов, ця апеляція розглядатиметься у Вірджинії.

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36-річна американська актриса Ембер Герд подає апеляцію, обґрунтовану за 16 пунктами, на рішення суду у Вірджинії, який визнав її винною в тому, що вона обмовила колишнього чоловіка, 59-річного Джонні Деппа, повідомляє Vanitу Fair.

Підстави для апеляції включають відсутність "чітких і переконливих доказів" фактичного злого наміру, стандарту, відповідно до якого виносяться рішення у справах про дифамацію, відмова суду першої інстанції визнати недійсним відшкодування збитків, які присяжні присудили після нього. Крім того, у документі наголошується, що і Герд, і Депп наклепували один на одного, що "за своєю суттю і непримиренно непослідовно". Декілька моментів стосуються прийнятих доказів, яких не повинно було бути, та доказів, які не були прийняті, незважаючи на їх важливість, включаючи різні повідомлення медичних працівників, а також листування зі співробітниками, друзями та сім'єю.

Деякі з цих підстав і в суді, і в інтерв'ю згадувала адвокат актриси Елейн Бредехофт, якій приписували таємну симпатію до Деппа.

Навряд чи Бредехофт захищатиме Ембер під час розгляду апеляції, оскільки в серпні актриса розірвала з нею співпрацю та найняла Девіда Л. Аксельрода та Джея Уорда Брауна з Ballard Spahr, які вестимуть нову справу. Третім адвокатом буде Бен Роттенборн із Woods Rogers.

Раніше ми писали про те, що, окрім наміру подавати апеляцію, актриса найняла нових юристів і збирається до суду, щоб спробувати змусити кілька страхових компаній покрити її юридичні витрати, які можуть перевищити 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 1 червня 2022 року суддя, виніс рішення на користь Деппа, погодившись з тим, що актора обмовили, і зобов'язав Ембер Герд виплатити зірці "Піратів Карибського моря" 10,3 мільйона доларів.

Депп був готовий відмовитися від цих грошей за умови, що Ембер не подаватиме апеляцію, але вона відмовилася. Знаменитість зіткнулася з фінансовими проблемами і вже змушена була продати будинок. Крім того, вона збирається написати книгу про своє життя з Деппом, щоб поліпшити своє фінансове становище.