Джонні Депп поголив бороду і змінився до невпізнання

Актор позбувся борідки та вусів.

Related video

59-річний американський актор Джонні Депп чимало здивував шанувальників своєю нещодавньою появою на публіці. Зірка "Піратів Карибського моря" скинув кілька зайвих кілограмів і, що найпомітніше, гладко поголив своє обличчя, позбавившись вусів і бороди, з якими ходив останні роки, пише Нollywood Life.

Знаменитість із задоволенням позував фотографам під час виступу на SiriusXM, американській радіомовній компанії, у Нью-Йорку.

Актор був у відмінному настрої і із задоволенням спілкувався з фанатами. На публіці Джонні хизувався в модній шкіряній куртці, картатій сорочці, рваних джинсах з ефектом потертості та шкіряних туфлях. Образ він доповнив намистами, синьою кепкою та сонцезахисними окулярами з синім склом.

Зараз Депп разом із рокером Джеффом Беком перебувають у турі. Вони познайомилися у 2016 році і з того часу потоваришували. Їх об'єднала загальна любов до музики та автомобілів. У 2019 році Джонні та Джефф почали разом займатися музикою та гастролювали Європою перед своїм першим туром США.

Після того, як він у суді захистив своє добре ім'я у позові проти Ембер Герд, Депп по-повному насолоджується життям. Він малює і продає картини за мільйони доларів, знімається в кіно і сам анонсував новий фільм у ролі режисера, а також не залишає спроб налагодити особисте життя.

Водночас його колишня дружина має намір оскаржити рішення суду у Вірджинії.