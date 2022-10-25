Джонні Депп на нових фото з фанатами здивував розпухшим обличчям

Джонні відвідав місто, де народився, але попросив фанатів раніше не розповідати про його візит.

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59-річний голлівудський актор Джонні Депп приїхав до свого рідного міста Оуенсборо до Кентуккі, щоб відвідати родину, де його помітили фанати та одразу ж кинулися до нього за автографами та селфі, повідомляє Fox19Now.

За інформацією джерел, Депп попросив шанувальників зберегти його візит у секреті доти, доки він не покине цей район.

На знімках, які фанати знаменитості опублікували в Мережі, Джонні позує у шкіряному капелюсі, джинсах, футболці, сорочці та вітровці кольору хакі. Не забув актор і численні ланцюжки як аксесуари. На знімках Депп виглядає дуже задоволеним, проте особливу увагу привертає обличчя Джонні, який останнім часом набрав вагу. У ньому складно впізнати людину, яка свого часу відрізнялася точеними вилицями та аристократичним профілем. Мабуть, дався взнаки алкоголь, пристрастю до якого актор грішив у важкі періоди свого життя.

Згідно з останньою інформацією, актор планує повернутися у франшизу "Пірати Карибського моря", звідки його виключили у 2018 році, у розпал розборок з його колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила ексчоловіка у домашньому насильстві.

[ + – ] Джонні Депп із шанувальником в Оуенсборо Фото: Jade/twitter

Він зіграв головну роль, капітана Джека Горобця, у п'яти фільмах про піратів за останні 15 років. Остання картина франшизи "Мертці не розповідають казки" за його участю вийшла 2017-го.

Після перемоги в суді над Ембер Хердом у червні цього року з'явилася інформація, що актор вів переговори з Disney про "угоду на 300 мільйонів доларів". ЗМІ припустили, що саме таку суму студії обійдеться повернення Деппа в історію про пригоди ватажка піратів. Йдеться мінімум про один новий фільм.

"Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп повернувся в ролі Джека Горобця в "Піратах Карибського моря 6" і в додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини". Студія вже підготувала чернетку фільму про Джека Горобця, тому вони дуже сподіваються, що Джонні простить їх і повернеться як свій культовий персонаж", – розповіли джерела. Крім гонорару в 301 мільйон доларів, у Disney готові зробити щедру пожертву в один із благодійних фондів, який їм порекомендує Депп.

Нагадаємо, Джонні Депп поголив свої знамениті вуса та бороду.