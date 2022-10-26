Кейт Миддлтон стала покровительницей уникальной экспедиции через Антарктику

Прит Чандри планирует пересечь Антарктиду за 75 дней.

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40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин стала покровительницей экспедиции капитана британской армии Прит Чандри через Антарктику. Об этом сообщается в официальном аккаунте королевских особ.

Прит поставила себе амбициозную цель – стать первой женщиной, полностью пересекшей Антарктику, и в этом одиночном путешествии она преодолеет более 1600 километров. В прошлом году Прит успешно стала первой цветной женщиной, отправившейся на Южный полюс в полном одиночестве, завершив путешествие всего за два дня до 38-дневного рекорда Джоанны Дэвидсон.

[ + – ] Прит Чандри

Во время экспедиции Прит будет тащить на санях снаряжение весом 120 кг при температуре -50°C и ветре, который может достигать 97 километров в час. Она начнет путешествие в ноябре и постарается завершить его за 75 дней.

"Моя цель в этой экспедиции всегда заключалась в том, чтобы вдохновить людей раздвинуть свои границы. Я хочу взять людей с собой в это путешествие, чтобы помочь им поверить, что нет ничего невозможного. Это абсолютная привилегия иметь принцессу Уэльскую в качестве покровительницы", – заявила Чандри.

Объявление о покровительстве было сделано вскоре после того, команда Кейт Миддлтон подтвердила ее первое появление на публике после трехнедельного отсутствия. Кэтрин сделала перерыв в общественной жизни, чтобы провести время вместе со своими тремя детьми, у которых как раз были каникулы.

3 ноября принцесса Уэльская отправится в Скарборо вместе с мужем, принцем Уильямом. Там они от имени Королевского фонда и Фонда сообщества Two Ridings начнут финансирование благотворительных организаций, направленных на улучшение психического здоровья детей.

В последний раз Кэтрин исполняла королевские обязанности 15 октября, когда она как покровительница английского регби отправила рекомендательное письмо в Английскую лигу регби.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что жена принца Уильяма готовится к четвертой беременности.