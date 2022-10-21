Выяснилось, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям перестали появляться на публике

Супруги решили сделать передышку, связанную с семейными обстоятельствами.

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40-летние принц и принцесса Уэльские уже неделю не появляются на мероприятиях и отсутствуют в информпространстве, что для этой четы – крайне редкое явление. Как узнали журналисты издания Hello, это связано с тем, что у детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые учатся в школе Ламбрук, каникулы, и родители хотят больше времени провести с ними.

Последний раз Кэтрин в рамках своих королевских обязанностей отправила в Английскую лигу регби письмо с напутствиями командам в предстоящих соревнованиях, поскольку Ее Королевское Высочество является покровительницей английского регби.

"Командам английской лиги регби я хотела бы пожелать удачи в соответствующих турнирах Кубка мира. Для меня большая честь стать покровителем RFL (Rugby Football League) в начале этого года, не в последнюю очередь потому, что я знаю, насколько это важный момент для Лиги регби. Возможность принять участие в любом турнире Кубка мира невероятна, но иметь возможность сделать это на своей родной земле, принимая команды со всего мира и демонстрируя все, что может предложить этот фантастический вид спорта, действительно особенный", – написала она. Жена будущего короля также отметила, что это будет "самый инклюзивный" чемпионат мира по регби на сегодняшний день, "когда мужские, женские и инвалидные турниры впервые будут проходить параллельно друг с другом".

"Удачи! Я знаю, что мы все будем очень вами гордиться, и мне не терпится увидеть вас всех в действии", – закончила письмо принцесса Уэльская.

Что касается принца Уильяма, то он, как и его супруга, сейчас в краткосрочном отпуске, но уже 1 ноября примет участие в 10-й ежегодной премии Tusk Conservation Awards в Лондоне.

Принц Уильям, с другой стороны, может быть в отпуске со своей семьей, но он уже планирует свое возвращение на работу.

В четверг стало известно, что он вернется к работе 1 ноября, когда примет участие в 10-й ежегодной премии Tusk Conservation Awards во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне. Сын короля отметит работу ведущих африканских защитников природы.

Напомним, дети принца и принцессы Уэльских, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, пошли в школу Ламбрук недалеко от Аскота в Беркшире. Высокопоставленные родители сами привели своих сыновей и дочь на учебу.

Кейт и Уильям недавно переехали в коттедж Аделаида в Беркшире. На такой шаг они пошли, чтобы подарить сыновьям и дочери нормальное детство, а также планировали быть поближе к королеве, которая скончалась 8 сентября.