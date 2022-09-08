Кейт Миддлтон и принц Уильям привели детей в новую школу (фото)

Официально учебный семемтр в школе Ламбрук начинается 9 сентября.

Дети герцогов Кембриджских, 9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи, отправились на обучение в школу Ламбрук недалеко от Аскота в Беркшире, и накануне начала первого учебного семестра их туда привели родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, сообщает Hello.

Прибыв на территорию школы, Кембриджи пожали руку встречающему их директору учебного заведения Джонатану Перри перед тем, как войти в здание.

Дети герцогов вели себя очень вежливо и выглядели очаровательно в школьной форме. Мальчики были в светлых рубашках и синих шортах, а сестра принцев – в сине-белом клетчатом летнем платье. Она крепко держала за руку отц, а то время, как ее братьев вела Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кэтрин по такому случаю нарядилась в коричневое платье в горошек за 245 фунтов стерлингов от модного культового бренда Rixo, дополнив образ замшевыми лодочками в тон.

[ + – ] Герцоги Кембриджские ведут своих детей в новую школу Фото: Getty Images

Уильям назвал своих детей "всей бандой", когда проводил их по ступеням большого белого загородного особняка 19-го века, в то время как принц Джордж, Шарлотта и Луи признались, что они "взволнованы" началом.

Мероприятие, которое посетили высокопоставленные члены королевской семьи, продолжилось полтора часа. Оно называется "день заселения" и посвящено приему новичков и их семей в школу за день до начала нового учебного семестра. Занятия официально начнутся 9 сентября.

Герцог и герцогиня начинают новую жизнь в деревне вдали от их официальной лондонской резиденции, Кенсингтонского дворца. Они переехали в коттедж Аделаида в Беркшире. На такой шаг они пошли, чтобы подарить сыновьям и дочери нормальное детство, а также быть поближе к королеве. Обучение всех троих детей в школе Ламбрук обойдется супругам более чем в 50 тысяч фунтов стерлингов в год.

Ранее СМИ писали о том, что не все родители учеников, которых в школе более 600, рады тому, что герцоги Кембриджские перевели сюда своих отпрысков. Они переживают, что теперь на территории заведения будет много охраны, а также повышенное внимание к заведению.

Напомним, что известно об этой школе, и почему она так популярна среди британского высшего общества.