Кейт Міддлтон і принц Вільям привели дітей у нову школу (фото)

Офіційно навчальний семемтр у школі Ламбрук розпочинається 9 вересня.

Діти герцогів Кембриджських, 9-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта і 4-річний принц Луї, вирушили на навчання в школу Ламбрук недалеко від Аскота в Беркширі, і напередодні початку першого навчального семестру їх туди привели батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон, повідомляє Hello.

Прибувши на територію школи, Кембриджі потиснули руку директору навчального закладу Джонатану Перрі, який зустрічав їх, перед тим, як увійти в будівлю.

Діти герцогів поводилися дуже чемно та мали чарівний вигляд у шкільній формі. Хлопчики були у світлих сорочках і синіх шортах, а сестра принців — у синьо-білій картатій літній сукні. Вона міцно тримала за руку батька, тоді як її братів вела Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кетрін із такої нагоди вбралася в коричневу сукню в горошок за 245 фунтів стерлінгів від модного культового бренду Rixo, доповнивши образ замшевими човниками в тон.

[ + – ] Герцоги Кембриджські ведуть своїх дітей в нову школу Фото: Getty Images

Вільям назвав своїх дітей "усією бандою", коли проводив їх сходами великого білого заміського маєтку 19-го століття, тоді як принц Джордж, Шарлотта й Луї зізналися, що вони "схвильовані" початком.

Захід, який відвідали високопоставлені члени королівської родини, тривав півтори години. Він називається "день заселення" та присвячене прийому новачків і їхніх сімей у школу за день до початку нового навчального семестру. Заняття офіційно розпочнуться 9 вересня.

Герцог і герцогиня починають нове життя в селі далеко від їхньої офіційної лондонської резиденції, Кенсінгтонського палацу. Вони переїхали в котедж "Аделаїда" в Беркширі. На такий крок вони пішли, щоб подарувати синам і дочці нормальне дитинство, а також бути ближче до королеви. Навчання всіх трьох дітей у школі Ламбрук коштуватиме подружжю більш ніж 50 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

Раніше ЗМІ писали про те, що не всі батьки учнів, яких у школі понад 600, раді, що герцоги Кембриджські перевели сюди своїх дітей. Вони хвилюються, що тепер на території закладу буде багато охорони та підвищена увага до закладу.

Нагадаємо, що відомо про цю школу та чому вона така популярна серед британського вищого суспільства.