З'ясувалося, чому Кейт Міддлтон і принц Вільям перестали з'являтися на публіці

Подружжя вирішило зробити перепочинок, пов'язаний із сімейними обставинами.

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40-річні принц і принцеса Уельські вже тиждень не з'являються на заходах і відсутні в інформпросторі, що для цього подружжя — вкрай рідкісне явище. Як дізналися журналісти видання Hello, це пов'язано з тим, що в дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма, які навчаються у школі Ламбрук, канікули, й батьки хочуть більше часу провести з ними.

Востаннє Кетрін у межах своїх королівських обов'язків відправила в Англійську лігу регбі листа з побажаннями командам у майбутніх змаганнях, оскільки Її Королівська Високість є покровителькою англійського регбі.

"Командам англійської ліги регбі я хотіла б побажати успіхів у відповідних турнірах Кубка світу. Для мене велика честь стати покровителькою RFL (Rugby Football League) на початку цього року, не в останню чергу тому, що я знаю, наскільки це важливий момент для Ліги регбі. Можливість взяти участь у будь-якому турнірі Кубка світу неймовірна, але мати можливість зробити це на своїй рідній землі, приймаючи команди з усього світу і демонструючи все, що може запропонувати цей фантастичний вид спорту, справді особливий", — написала вона. Дружина майбутнього короля також зазначила, що це буде "найінклюзивніший" чемпіонат світу з регбі на сьогодні, "коли чоловічі, жіночі й інвалідні турніри вперше проходитимуть паралельно один з одним".

"Удачі! Я знаю, що ми всі будемо дуже вами пишатися, і мені не терпиться побачити вас усіх у дії", — закінчила лист принцеса Уельська.

Що стосується принца Вільяма, то він, як і його дружина, зараз у короткостроковій відпустці, але вже 1 листопада візьме участь у 10-й щорічній премії Tusk Conservation Awards у Лондоні.

Принц Вільям, з іншого боку, може бути у відпустці зі своєю сім'єю, але він уже планує своє повернення на роботу.

У четвер стало відомо, що він повернеться до роботи 1 листопада, коли візьме участь у 10-й щорічній премії Tusk Conservation Awards у палаці Хемптон-Корт у Лондоні. Син короля наголосить на роботі провідних африканських захисників природи.

Нагадаємо, діти принца та принцеси Уельських, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, пішли до школи Ламбрук недалеко від Аскота у Беркширі. Високопоставлені батьки самі привели своїх синів і доньку на навчання.

Кейт і Вільям нещодавно переїхали в котедж Аделаїда в Беркширі. На такий крок вони пішли, щоб подарувати синам і дочці нормальне дитинство, а також планували бути ближче до королеви, яка померла 8 вересня.