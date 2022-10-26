Кейт Міддлтон стала покровителькою унікальної експедиції через Антарктику

Пріт Чандрі планує перетнути Антарктиду за 75 днів.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін стала покровителькою експедиції капітана британської армії Пріт Чандрі через Антарктику. Про це повідомляється в офіційному акаунті королівських осіб.

Пріт поставила собі амбітну мету — стати першою жінкою, яка повністю перетнула Антарктику, і в цій одиночній подорожі вона подолає понад 1600 кілометрів. Минулого року Пріт успішно стала першою кольоровою жінкою, яка вирушила на Південний полюс на самоті, завершивши подорож всього за два дні до 38-денного рекорду Джоанни Девідсон.

[ + – ] Пріт Чандрі

Під час експедиції Пріт тягне на санях спорядження вагою 120 кг за температури -50°C і вітру, який може досягати 97 кілометрів на годину. Вона розпочне подорож у листопаді й намагатиметься завершити її за 75 днів.

"Моя мета в цій експедиції завжди полягала в тому, щоб надихнути людей розсунути свої кордони. Я хочу взяти людей із собою в цю подорож, щоб допомогти їм повірити, що немає нічого неможливого. Це абсолютний привілей мати принцесу Уельську як покровительку", — заявила Чандрі.

Оголошення про заступництво було зроблено незабаром після того, як команда Кейт Міддлтон підтвердила її першу появу на публіці після тритижневої відсутності. Кетрін зробила перерву в суспільному житті, щоб провести час разом зі своїми трьома дітьми, у яких якраз були канікули.

Із листопада принцеса Уельська вирушить у Скарборо разом із чоловіком, принцом Вільямом. Там вони від імені Королівського фонду та Фонду спільноти Two Ridings розпочнуть фінансування благодійних організацій, спрямованих на покращення психічного здоров'я дітей.

Востаннє Кетрін виконувала королівські обов'язки 15 жовтня, коли вона як покровителька англійського регбі відправила рекомендаційний лист Англійській лізі регбі.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що дружина принца Вільяма готується до четвертої вагітності.