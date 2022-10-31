Кейт Миддлтон появилась на публике после недель отсутствия (видео)

Пока что Ее Королевское Высочество обратилась к британцам по видеосвязи. Запись была сделана в Кенсингтонском дворце.

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40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин, которая не появлялась на публике с середины октября, записала видеообращение по случаю начала Недели осведомленности о зависимости, которая началась 30 октября и продлится до 7 ноября. Соответствующий ролик появился на официальной странице королевской особы в соцсети.

Кейт Миддлтон поддерживает множество благотворительных организаций, а теперь появилась в видео для The Forward Trust, где подняла важную тему и жизни с зависимостью.

Видео было записано в Кенсингтонском дворце. На Кэтрин – черная блузка в белый горох и черные брюки. Ее волосы распущены и спадают волнами на плечи.

"Отношение к зависимости меняется, но еще в недостаточной мере. Позор зависимости останавливает людей и семьи, просящих о помощи, и люди по-прежнему трагически гибнут. Мы, как общество, должны признать, что единственный способ помочь тем, кто страдает, – это попытаться понять, что привело их к зависимости, сопереживать им и проявлять сострадание к их борьбе. Зависимость – это серьезное состояние психического здоровья, которое может случиться с каждым, независимо от возраста, пола, расы или национальности", – сказала герцогиня Кембриджская и Корнуолльская.

Она обратилась к людям, страдающим зависимостью, со словами о том, чтобы они не боялись просить поддержки:

"Я хочу, чтобы вы знали, что это также серьезное заболевание. Пожалуйста, не позволяйте стыду удерживать вас от получения помощи, в которой вы так отчаянно нуждаетесь".

Во время просмотра ролика поклонники королевской четы имели возможность рассмотреть обстановку в гостиной за спиной принцессы Уэльской. В частности, особое внимание привлекали несколько трогательных семейных фотографий.

На одном из снимков изображены Кейт и Уильям со всеми тремя детьми во время отдыха в Иордании. Это фото появилось на рождественских открытках пары в прошлом году.

Еще на одном фото запечатлен первый день в школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Недавно стало известно, что жена наследника британского престола планирует в четвертый раз стать матерью.

Напомним, куда и почему пропала Кейт Миддлтон.