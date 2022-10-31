Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після тижнів відсутності (відео)

Поки Її Королівська Високість звернулася до британців через відеозв'язок. Запис зроблений у Кенсінгтонському палаці.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін, яка не з'являлася на публіці з середини жовтня, записала відеозвернення з нагоди початку Тижня поінформованості про залежність, яка розпочалася 30 жовтня та триватиме до 7 листопада. Відповідний ролик з'явився на офіційній сторінці королівської особи у соцмережі.

Кейт Міддлтон підтримує безліч благодійних організацій, а тепер з'явилася у відео для The Forward Trust, де порушила важливу тему та життя із залежністю.

Відео записане у Кенсінгтонському палаці. На Кетрін — чорна блузка у білий горох та чорні штани. Її волосся розпущене і спадає хвилями на плечі.

"Ставлення до залежності змінюється, але ще недостатньо. Ганьба залежності зупиняє людей і сім'ї, які просять про допомогу, і люди, як і раніше, трагічно гинуть. Ми, як суспільство, повинні визнати, що єдиний спосіб допомогти тим, хто страждає, — це спробувати зрозуміти, що привело їх до залежності, співпереживати їм і виявляти співчуття до їхньої боротьби. Залежність — це серйозний стан психічного здоров'я, який може статися з кожним, незалежно від віку, статі, раси чи національності", — сказала герцогиня Кембриджська та Корнуольська.

Вона звернулася до людей, які страждають на залежність, зі словами про те, щоб вони не боялися просити підтримки:

"Я хочу, щоб ви знали, що це також серйозне захворювання. Будь ласка, не дозволяйте сорому утримувати вас від отримання допомоги, якої ви так відчайдушно потребуєте".

Під час перегляду ролика шанувальники королівського подружжя мали змогу розглянути ситуацію у вітальні за спиною принцеси Уельської. Особливу увагу привертали кілька зворушливих сімейних фотографій.

На одному зі знімків зображені Кейт та Вільям з усіма трьома дітьми під час відпочинку в Йорданії. Це фото з'явилося на різдвяних листівках торішньої пари.

Ще на одному фото знято перший день у школі принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Нещодавно стало відомо, що дружина спадкоємця британського престолу планує вчетверте стати матір'ю.

Нагадаємо, куди і чому зникла Кейт Міддлтон.