64-летняя Мадонна поделилась снимком топлес (фото)

Знаменитость продолжает эпатировать публику.

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64-летняя американская певица Мадонна поделилась снимком топлес. В своем Instagram с более 18 млн фолловеров поп-дива в очередной раз эпатировала публику.

Мадонна предстала перед подписчиками с абсолютно обнаженной грудью, прикрыв ее лишь маленькими эмодзи в виде конфеты и мешка с деньгами. На фото звезда сцены позирует с новым рыжим оттенком волос, держа обеими руками свою голову.

Из одежды на Мадонне был только золотистый корсет.

[ + – ] Мадонна

Кроме того, многодетная мама поделилась еще одним пикантным фото. На черно-белом снимке артистка примерила откровенный черный корсет и традиционные для Мадонны колготы в сеточку.

В этом случае эпатажная звезда также использовала смайлик в форме конфеты, прикрыв интересные места.

[ + – ] Мадонна

Американская певица часто делится эпатажными и откровенными фото и видео. Мадонна не боится экспериментировать с провокационными образами и обнажаться на публике. Кроме этого, в свои 64 она постоянно меняет бойфрендов, которые порой в несколько раз моложе артистки.

Напомним, Мадонна поделилась откровенным видео и объявила о поиске нового фитнес-тренера.

Также Фокус писал о цитировании 64-летней Мадонной ее любимого поэта в откровенном корсете.