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Стиль жизни

64-летняя Мадонна поделилась снимком топлес (фото)

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Фото: Instagram madonna | Мадонна

Знаменитость продолжает эпатировать публику.

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64-летняя американская певица Мадонна поделилась снимком топлес. В своем Instagram с более 18 млн фолловеров поп-дива в очередной раз эпатировала публику.

Мадонна предстала перед подписчиками с абсолютно обнаженной грудью, прикрыв ее лишь маленькими эмодзи в виде конфеты и мешка с деньгами. На фото звезда сцены позирует с новым рыжим оттенком волос, держа обеими руками свою голову.

Из одежды на Мадонне был только золотистый корсет.

Мадонна Fullscreen
Мадонна

Кроме того, многодетная мама поделилась еще одним пикантным фото. На черно-белом снимке артистка примерила откровенный черный корсет и традиционные для Мадонны колготы в сеточку.

В этом случае эпатажная звезда также использовала смайлик в форме конфеты, прикрыв интересные места.

Мадонна Fullscreen
Мадонна

Американская певица часто делится эпатажными и откровенными фото и видео. Мадонна не боится экспериментировать с провокационными образами и обнажаться на публике. Кроме этого, в свои 64 она постоянно меняет бойфрендов, которые порой в несколько раз моложе артистки.

Напомним, Мадонна поделилась откровенным видео и объявила о поиске нового фитнес-тренера.

Также Фокус писал о цитировании 64-летней Мадонной ее любимого поэта в откровенном корсете.