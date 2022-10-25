64-летняя Мадонна поделилась очередным откровенным видео
Знаменитость ищет нового фитнес-тренера.
64-летняя американская поп-дива Мадонна поделилась очередным откровенным видео на своей Instagram-странице с почти 19 млн подписчиков.
В кадре певица предстала в темном лифе, спортивных штанах и серебристых ботфортах на высоком каблуке. Знаменитость показала свою тренировку.
К спортивному аутфиту Мадонна добавила светло-розовые массивные очки и многочисленные серебряные украшения на шее.
"Мне нужен новый тренер!! Нужно быть чрезвычайно опытным и осведомленным о фитнес-тренировках и танцевальном кардио на самом высоком уровне!!" – отметила 64-летняя Мадонна.
Перед этим американская звезда сцены выложила в сторис несколько провокативных кадров.
"Бедный человек, чье удовольствие зависит от разрешения другого", — подписала фото в нижнем белье Мадонна.
64-летняя Мадонна часто делится откровенными и провокационными кадрами, нередко наталкиваясь на хейт в Сети. Впрочем, знаменитости это не мешает продолжать эпатировать публику.
Звезда в последнее время постоянно меняет цвет волос и бойфрендов, которые обычно в несколько раз меньше певицы.
Напомним, Мадонна выложила в соцсети сильно отфотошопленные фото.
Также Фокус писал о цитировании Мадонной любимого поэта в откровенном корсете.