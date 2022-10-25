64-летняя Мадонна поделилась очередным откровенным видео

Знаменитость ищет нового фитнес-тренера.

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64-летняя американская поп-дива Мадонна поделилась очередным откровенным видео на своей Instagram-странице с почти 19 млн подписчиков.

В кадре певица предстала в темном лифе, спортивных штанах и серебристых ботфортах на высоком каблуке. Знаменитость показала свою тренировку.

К спортивному аутфиту Мадонна добавила светло-розовые массивные очки и многочисленные серебряные украшения на шее.

"Мне нужен новый тренер!! Нужно быть чрезвычайно опытным и осведомленным о фитнес-тренировках и танцевальном кардио на самом высоком уровне!!" – отметила 64-летняя Мадонна.

[ + – ] Мадонна поделилась очередным откровенным видео

Перед этим американская звезда сцены выложила в сторис несколько провокативных кадров.

"Бедный человек, чье удовольствие зависит от разрешения другого", — подписала фото в нижнем белье Мадонна.

[ + – ] Мадонна [ + – ] Мадонна

64-летняя Мадонна часто делится откровенными и провокационными кадрами, нередко наталкиваясь на хейт в Сети. Впрочем, знаменитости это не мешает продолжать эпатировать публику.

Звезда в последнее время постоянно меняет цвет волос и бойфрендов, которые обычно в несколько раз меньше певицы.

Напомним, Мадонна выложила в соцсети сильно отфотошопленные фото.

Также Фокус писал о цитировании Мадонной любимого поэта в откровенном корсете.