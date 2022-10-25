64-річна Мадонна поділилася черговим відвертим відео

Знаменитість шукає нового фітнес-тренера.

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64-річна американська поп-діва Мадонна поділилася черговим відвертим відео на своїй Instagram-сторінці з майже 19 млн підписників.

У кадрі співачка постала у темному ліфі, спортивних штанах та сріблястих ботфортах на високих підборах. Знаменитість показала своє тренування.

До спортивного аутфіту Мадонна додала світло-рожеві масивні окуляри та численні срібні прикраси на шиї.

"Мені потрібен новий тренер!! Потрібно бути надзвичайно досвідченим та обізнаним щодо фітнес-тренувань та танцювального кардіо на найвищому рівні!!" — зазначила 64-річна Мадонна.

[ + – ] Мадонна поділилася черговим відвертим відео

Перед цим американська зірка сцени виклала у сторіс кілька провокативних кадрів.

"Бідна та людина, чиє задоволення залежить від дозволу іншого", — підписала фото у спідній білизні Мадонна.

[ + – ] Мадонна [ + – ] Мадонна

64-річна Мадонна часто ділиться відвертими та провокативними кадрами, нерідко натрапляючи на хейт у мережі. Втім, знаменитості це не заважає продовжувати епатувати публіку.

Зірка останнім часом постійно змінює колір волосся та бойфрендів, які зазвичай у кілька разів менші за співачку.

Нагадаємо, Мадонна виклала у соцмережі сильно відфотошоплені фото.

Також Фокус писав про цитування Мадонною улюбленого поета у відвертому корсеті.