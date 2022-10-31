64-річна Мадонна поділилася знімком топлес (фото)

Знаменитість продовжує епатувати публіку.

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64-річна американська співачка Мадонна поділилася знімком топлес. У своєму Instagram з понад 18 млн фоловерів поп-діва вкотре епатувала публіку.

Мадонна постала перед підписниками з абсолютно оголеними грудьми, прикривши їх лише маленькими емодзі у вигляді цукерки та мішка з грошима. На фото зірка сцени позує з новим рудим відтінком волосся, тримаючи обома руками свою голову.

З одягу на Мадонні був лише золотистий корсет.

[ + – ] Мадонна

Окрім цього, багатодітна мама поділилася ще одним пікантним фото. На чорно-білому знімку артистка приміряла чорний відвертий корсет та традиційні для Мадонни колготи в сіточку.

У цьому випадку епатажна зірка також використала смайлик у формі цукерочки, прикривши ним цікаві місця.

[ + – ] Мадонна

Американська співачка часто ділиться епатажними та відвертими фото та відео. Мадонна не боїться експериментувати з провокативними образами та оголюватися на публіці. Окрім цього, у свої 64 вона постійно змінює бойфрендів, які часом у кілька разів молодші за артистку.

Нагадаємо, Мадонна поділилася відвертим відео та оголосила про пошук нового фітнес-тренера.

Також Фокус писав про цитування 64-річною Мадонною її улюбленого поета у відвертому корсеті.