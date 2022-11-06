Леди в красном. Кейт Миддлтон показала идеальный осенний образ

Принцесса Уэльская появилась на чемпионате мира по регби в любимом красном пальто от Александра Маккуина

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Несмотря на непогоду, Кейт Миддлтон пришла поболеть на четвертьфинал чемпионата мира по регби. И продемонстрировала идеальный осенний образ: яркое пальто, юбка в тон и сапоги на удобном каблуке. Об этом пишет Daily Mail.

Красное пальто, в котором принцесса Уэльская блистала на трибунах и, приветствуя игроков в Уигане, входит в число ее любимых.

Пальто за 2990 фунтов стерлингов от бренда Alexander McQueen было сшито на заказ. И она постоянно надевает его для выходов в свет, когда в Британии становится прохладно.

[ + – ] Кейт Миддлтон в любимом красном пальто в прошлом году Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Свой образ Кейт дополнила красной плиссированной юбкой, красной водолазкой и сапогами на устойчивом каблуке.

Она надела жемчужные серьги за 420 фунтов от бренда Annoushka Duca, которые носит с 2014 года, и, конечно, вооружилась большим зонтом. Так как во время матча постоянно лил дождь.

[ + – ] Кейт Миддлтон и ее любимое пальто на матче по регби Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон впервые наблюдала за матчем в качестве официального королевского патрона Футбольной лиги регби после того, как в феврале она сменила на этом посту принца Гарри.

Принцесса встретилась на поле с игроками мужских сборных Англии и Папуа-Новой Гвинеи, а затем приняла участие в минуте молчания, посвященной Дню ментального фитнеса Movember. Во время перерыва Кейт общалась с регбистками, которые днем ранее играли против Канады.

Принцесса проявляет большой интерес к спорту, играет в теннис с юных лет, а также является фанаткой регби. Вместе с родителями она не пропускала ни одного значительного матча еще до знакомства с принцем Уильямом.

А в декабре Кейт ждет еще одна важная миссия. Впервые в статусе принцессы Уэльской она проведет службу рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, отдавая дань Ее Величеству Королеве Елизавете II.

Служба будет транслироваться на ITV в четверг, 15 декабря.

Цель службы — признать самоотверженность отдельных людей и сообществ по всей Великобритании и подчеркнуть важность поддержки других в трудные времена.

Напомним, ранее, впервые после слухов о четвертой беременности Кейт Миддлтон вышла в свет. Вместе с принцем Уильямом она посетила Скарборо.

И, пожалуй, впервые принц и принцессы Уэльские сделали столько селфи с поклонниками. Ранее члены королевской семьи неохотно фотографировались на телефоны фанатов, но теперь, похоже, протокол изменился. Поклонники Кейт и Уильяма были в восторге.