Леді в червоному. Кейт Міддлтон показала ідеальний осінній образ
Принцеса Уельська з'явилася на чемпіонаті світу з регбі в улюбленому червоному пальті від Олександра Макквіна.
Незважаючи на негоду, Кейт Міддлтон прийшла повболівати на чвертьфінал чемпіонату світу з регбі. І продемонструвала ідеальний осінній образ: яскраве пальто, спідниця в тон та чоботи на зручному підборі. Про це пише Daily Mail.
Червоне пальто, в якому принцеса Уельська сяяла на трибунах і, вітаючи гравців у Вігані, вважається одним з її улюблених.
Пальто за 2 990 фунтів стерлінгів від бренду Alexander McQueen було пошито на замовлення. І вона постійно надягає його для виходів у світ, коли у Британії стає прохолодно.
Свій образ Кейт доповнила червоною спідницею, червоною водолазкою і чоботями на стійкому підборі.
Вона одягла перлинні сережки за 420 фунтів від бренду Annoushka Duca, які носить з 2014 року, і, звісно ж, озброїлася великою парасолькою. Тому що під час матчу постійно лив дощ.
Кейт Міддлтон уперше спостерігала за матчем як офіційний королівський патрон Футбольної ліги регбі після того, як у лютому вона змінила на цій посаді принца Гаррі.
Принцеса зустрілася на полі з гравцями чоловічих збірних Англії та Папуа-Нової Гвінеї, а потім взяла участь у хвилині мовчання, присвяченій Дню ментального фітнесу Movember. Під час перерви Кейт спілкувалася з регбістками, які на день раніше грали проти Канади.
Принцеса проявляє великий інтерес до спорту, грає у теніс з юних років, а також є фанаткою регбі. Разом із батьками вона не пропускала жодного значного матчу ще до знайомства із принцом Вільямом.
А в грудні на Кейт чекає ще одна важлива місія. Вперше у статусі принцеси Уельської вона проведе службу різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, віддаючи данину Її Величності Королеві Єлизаветі II.
Служба транслюватиметься на ITV у четвер, 15 грудня.
Мета служби — визнати самовідданість окремих людей і спільнот по всій Великій Британії та наголосити на важливості підтримки інших у важкі часи.
Нагадаємо, раніше, вперше після чуток про четверту вагітність Кейт Міддлтон вийшла у світ. Разом із принцом Вільямом вона відвідала Скарборо.
І, мабуть, вперше принц і принцеси Уельські зробили стільки селфі із шанувальниками. Раніше члени королівської родини неохоче фотографувалися на телефони фанатів, але тепер, схоже, змінився протокол. Шанувальники Кейт і Вільяма були в захваті.