Леді в червоному. Кейт Міддлтон показала ідеальний осінній образ

Принцеса Уельська з'явилася на чемпіонаті світу з регбі в улюбленому червоному пальті від Олександра Макквіна.

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Незважаючи на негоду, Кейт Міддлтон прийшла повболівати на чвертьфінал чемпіонату світу з регбі. І продемонструвала ідеальний осінній образ: яскраве пальто, спідниця в тон та чоботи на зручному підборі. Про це пише Daily Mail.

Червоне пальто, в якому принцеса Уельська сяяла на трибунах і, вітаючи гравців у Вігані, вважається одним з її улюблених.

Пальто за 2 990 фунтів стерлінгів від бренду Alexander McQueen було пошито на замовлення. І вона постійно надягає його для виходів у світ, коли у Британії стає прохолодно.

[ + – ] Кейт Міддлтон в улюбленому червоному пальті торік Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Свій образ Кейт доповнила червоною спідницею, червоною водолазкою і чоботями на стійкому підборі.

Вона одягла перлинні сережки за 420 фунтів від бренду Annoushka Duca, які носить з 2014 року, і, звісно ж, озброїлася великою парасолькою. Тому що під час матчу постійно лив дощ.

[ + – ] Кейт Міддлтон та її улюблене пальто на матчі з регбі Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон уперше спостерігала за матчем як офіційний королівський патрон Футбольної ліги регбі після того, як у лютому вона змінила на цій посаді принца Гаррі.

Принцеса зустрілася на полі з гравцями чоловічих збірних Англії та Папуа-Нової Гвінеї, а потім взяла участь у хвилині мовчання, присвяченій Дню ментального фітнесу Movember. Під час перерви Кейт спілкувалася з регбістками, які на день раніше грали проти Канади.

Принцеса проявляє великий інтерес до спорту, грає у теніс з юних років, а також є фанаткою регбі. Разом із батьками вона не пропускала жодного значного матчу ще до знайомства із принцом Вільямом.

А в грудні на Кейт чекає ще одна важлива місія. Вперше у статусі принцеси Уельської вона проведе службу різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, віддаючи данину Її Величності Королеві Єлизаветі II.

Служба транслюватиметься на ITV у четвер, 15 грудня.

Мета служби — визнати самовідданість окремих людей і спільнот по всій Великій Британії та наголосити на важливості підтримки інших у важкі часи.

Нагадаємо, раніше, вперше після чуток про четверту вагітність Кейт Міддлтон вийшла у світ. Разом із принцом Вільямом вона відвідала Скарборо.

І, мабуть, вперше принц і принцеси Уельські зробили стільки селфі із шанувальниками. Раніше члени королівської родини неохоче фотографувалися на телефони фанатів, але тепер, схоже, змінився протокол. Шанувальники Кейт і Вільяма були в захваті.