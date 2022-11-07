Елизавета II и Том Круз стали друзьями незадолго до смерти королевы

Монарх и актер подружились летом.

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Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что королева Елизавета была в восторге от того, что завела нового приятеля – актера Тома Круза.

60-летний Том Круз появился на праздновании платинового юбилея королевы, посвященного ее 70-летию на престоле. Однако тогда королева уже плохо чувствовала себя и не смогла встретиться с ним.

"Королева дала понять, что она была действительно разочарована тем, что не встретила Тома на параде, поэтому его пригласили на специальную экскурсию по Виндзорскому замку. После этого они вдвоем пили чай", – сообщает издание.

Известно, что визит прошел успешно, и Крузу была предоставлена возможность выстрелить из церемониального пистолета.

"Ей нравилось видеть его, и они действительно поладили, настолько, что она пригласила его снова на обед. Ему даже разрешили прилететь на вертолете", – говорится в сообщении.

[ + – ] Том Круз на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Зарождающаяся дружба должна была продолжиться встречей за ланчем, но этому не суждено было сбыться: Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, прежде чем они смогли встретиться.

В мае Круз в телевизионном интервью рассказал о своем восхищении королевой.

"Она – женщина, которой я очень восхищаюсь. Я думаю, что она обладает огромным достоинством, и я восхищаюсь ее преданностью. То, чего она достигла, было историческим", – сказал он тогда.

Напомним, 60-летний Том Круз был вынужден нанять целый отряд телохранителей после того, как его бывший сотрудник пообещал с ним расправиться. Также угрозы получил режиссер фильма "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри.