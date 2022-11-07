Єлизавета II й Том Круз стали друзями незадовго до смерті королеви

Монарх і актор потоваришували влітку.

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Про це повідомляє Page Six.

Зазначається, що королева Єлизавета була в захваті від того, що завела нового приятеля, актора Тома Круза.

60-річний Том Круз з'явився на святкуванні платинового ювілею королеви, присвяченого її 70-річчю на престолі. Однак тоді королева вже погано почувалася і не спромоглася зустрітися з ним.

"Королева дала зрозуміти, що вона була дійсно розчарована тим, що не зустріла Тома на параді, тому його запросили на спеціальну екскурсію Віндзорським замком. Після цього вони вдвох пили чай", — повідомляє видання.

Відомо, що візит пройшов успішно, і Крузу було надано можливість вистрілити з церемоніального пістолета.

"Їй подобалося бачити його, і вони дійсно порозумілися, настільки, що вона запросила його знову на обід. Йому навіть дозволили прилетіти на гелікоптері", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Том Круз на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети II Фото: Getty Images

Дружба, що зароджувалася, повинна була продовжитися зустріччю за ланчем, але цьому не судилося збутися: Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років, перш ніж вони змогли зустрітися.

У травні Круз у телевізійному інтерв'ю розповів про своє захоплення королевою.

"Вона — жінка, якою я дуже захоплююся. Я думаю, що вона має величезну гідність, і я захоплююся її відданістю. Те, чого вона досягла, було історичним", — сказав він тоді.

Нагадаємо, 60-річний Том Круз був змушений найняти цілий загін охоронців після того, як його колишній співробітник пообіцяв із ним розправитися. Також погрози отримав режисер фільму "Місія нездійсненна" Крістофер МакКворрі.