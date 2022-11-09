Мама Селены Гомес не готова смотреть документальный фильм звезды

Мама знаменитости призналась, что ей тяжело психологически смотреть фильм о Селене.

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46-летняя Мэнди Тифи стала участницей нового выпуска подкаста Джея Шетти On Purpose, где призналась, что ей тяжело психологически смотреть фильм о знаменитой дочке. Об этом пишет DailyMail.

"Это приведет меня в такое состояние. Я захочу пойти и защитить ее", — объяснила она.

[ + – ] Подкаст Джея Шетти On Purpose

"Мы хотим избавить своих детей от боли. Мы не хотим, чтобы им пришлось испытать это, даже если это часть развития того, кем они собираются стать, кем мы все являемся — нашей болью, страданиями и нашим ростом", — продолжила Мэнди.

Известно, что Тифи родила Селену, когда ей было всего 16 лет.

Напомним, новая кинолента "Селена Гомес: Мой разум и я" посвящена звезда сцены и соцсетей и ее ментальному здоровью. Знаменитость долгое время уделяет этой важной теме немало внимания, а также активно принимает участие в разнообразных социальных проектах, пропагандируя внимательное отношение к своему здоровью.

Документалка охватывает шестилетний период становления Селены-знаменитости, что даст зрителям возможность изнутри посмотреть на все стороны жизни звезды, как на ее благотворительность, так и на интенсивную борьбу с различными заболеваниями.

Также Фокус писал, что 30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес призналась, что не сможет самостоятельно родить ребенка.