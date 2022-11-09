Мама Селени Гомес не готова дивитись документальний фільм зірки

Мама знаменитості зізналася, що їй психологічно важко дивитися фільм про Селену.

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46-річна Менді Тіфі стала учасницею нового випуску подкасту Джея Шетті On Purpose, де зізналася, що їй психологічно важко дивитися фільм про знамениту доньку. Про це пише DailyMail.

"Це приведе мене до такого стану. Я захочу піти та захистити її", — пояснила вона.

[ + – ] Подкаст Джея Шетті On Purpose

"Ми хочемо позбавити своїх дітей від болю. Ми не хочемо, щоб їм довелося пережити це, навіть якщо це частина розвитку того, ким вони збираються стати, ким ми всі є — нашим болем, стражданнями та нашим ростом", — продовжила Менді.

Відомо, що Тіфі народила Селену, коли їй було лише 16 років.

Нагадаємо, нова кінострічка "Селена Гомес: Мій розум і я" присвячена зірці сцени та соцмереж та її ментальному здоров'ю. Знаменитість довгий час приділяє цій важливій темі чимало уваги, а також бере активну участь у різноманітних соціальних проєктах, пропагуючи уважне ставлення до свого здоров'я.

Документальний фільм охоплює шестирічний період становлення Селени-знаменитості, що дасть глядачам можливість зсередини подивитися на всі сторони життя зірки, як на її благодійність, так і на інтенсивну боротьбу з різними захворюваннями.

Також Фокус писав, що 30-річна американська співачка та актриса Селена Гомес зізналася, що не зможе самостійно народити дитину.