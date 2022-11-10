Кейт Мосс пришла на вечеринку в прозрачном платье и с голой грудью

Кейт Мосс из-за слишком откровенного наряда попала в неловкую ситуацию.

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48-летняя британская супермодель Кейт Мосс продолжает экспериментировать с очень откровенными нарядами. Не успели все обсудить ее появление на WSJ Innovator Awards в прозрачном платье авторства Энтони Ваккарелло, как она умудрилась найти еще более откровенный ансамбль, пишет Mirror.

На вечеринку по случаю 40-летия Diet Coke's, которую устроила Кейт как креативный директор бренда диетической колы, она пришла в клуб Annabels & Loulou's Members Club в Мэйфэре в дерзком открытом прозрачном платье, которое спускалось до пупка. Сверху она накинула черное длинное пальто. Образ дополнили туфли на шпильке и черная сумка и бархата.

Когда Мосс покидала заведение, не обошлось без казуса: из-за слишком низкого выреза платья ее грудь на какой-то момент оказалась обнаженной, поскольку супермодель традиционно проигнорировала бюстгальтер, ограничившись в качестве нижнего белья только черными трусами.

[ + – ] Кейт Мосс с подругой Фото: Getty

Звезда, которую недавно заподозрили в употреблении запрещенных веществ, утверждает, что более четырех лет "чиста и трезва", а пышным вечеринкам на всю ночь предпочитает йогу, Netflix и хороший ночной сон.

В одном из интервью Кейт рассказывала, что уже в 23.00 ложится спать и нуждается в полноценном восьмичасовом сне. Она также призналась, что пытается бросить курить и злоупотреблять кофе.

Раньше Мосс частот попадала в скандалы из-за пьянства на вечеринках. За количество выпиваемого алкоголя ее даже прозвали "танк". По слухам, она выпивала просекко в 8 утра и бокалы вина и водки в обед.

Напомним, Кейт Мосс вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.