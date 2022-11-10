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Стиль життя

Кейт Мосс прийшла на вечірку в прозорій сукні та з голими грудьми

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Фото: татуировки | Кейт Мосс повернулася до розваг на всю ніч

Кейт Мосс через надто відверте вбрання потрапила в незручну ситуацію.

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48-річна британська супермодель Кейт Мосс продовжує експериментувати з дуже відвертими вбраннями. Не встигли всі обговорити її появу на WSJ Innovator Awards у прозорій сукні авторства Ентоні Ваккарелло, як вона примудрилася знайти ще відвертіший ансамбль, пише Mirror.

На вечірку з нагоди 40-річчя Diet Coke's, яку влаштувала Кейт як креативної директорки бренду дієтичної коли, вона прийшла в клуб Annabels & Loulou's Members Club у Мейфері в зухвалій відкритій прозорій сукні, яка спускалася до пупка. Зверху вона накинула довге чорне пальто. Образ доповнили туфлі на шпильці та чорна сумка з оксамиту.

Коли Мосс залишала заклад, не обійшлося без казусу: через занадто низький виріз сукні її груди на якийсь момент виявилися оголеними, оскільки супермодель традиційно проігнорувала бюстгальтер, обмежившись із нижньої білизни лише чорними трусами.

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Кейт Мосс із подругою
Фото: татуировки

Зірка, яку нещодавно запідозрили у вживанні заборонених речовин, стверджує, що понад чотири роки "чиста й твереза", а на противагу гучним вечіркам на всю ніч віддає перевагу йозі, Netflix і гарному нічному сну.

В одному з інтерв'ю Кейт розповідала, що вже о 23:00 лягає спати й потребує повноцінного восьмигодинного сна. Вона також зізналася, що намагається кинути палити й зловживати кавою.

Раніше Мосс часто потрапляла в скандали через пияцтво на вечірках. За кількість алкоголю, який вона випиває, її навіть прозвали "танк". За чутками, вона випивала просеко о 8 ранку та келихи вина та горілки в обід.

Нагадаємо, Кейт Мосс вийшла у світ у вбранні від українського дизайнера.