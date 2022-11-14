Дженнифер Энистон показала, как сделать прическу за две минуты

Много лет прическа звезды сериала "Друзья" была очень популярна.

Related video

На днях 53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала своим поклонникам в Instagram, как можно за считаные минуты сделать красивую укладку.

На видео Дженнифер делает прическу, испольная средство своего собственного бренда по уходу за волосами LolaVie.

Социальные сети актриса не любит, о чем недавно еще раз заявила в интервью для журнала Allure, но иногда все же делится чем-то со своими подписчиками.

Снимками из новой фотосессии для Allure Дженнифер Энистон также делилась в своем блоге. На обложке глянца звезда блистала в крошечном бикини от Chanel.

Кроме того, в интервью знаменитость рассказала о том, что отсутствие любимого человека все-таки угнетает ее.

На самом деле, Дженнифер Энистон не часто экспериментирует со своими волосами. Она носит среднюю длину волос, немного их осветляет, а ее стилист по волосам Крис МакМиллан всегда делает ей безупречные укладки для светских мероприятий.

Напомним, звезда экранов греческого происхождения была замечена во время работы на съемочной площадке в Нью-Йорке. Знаменитость сейчас активно работает над продолжением сериала "Утреннее шоу".