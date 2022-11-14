Дженніфер Еністон показала, як зробити зачіску за дві хвилини

Багато років зачіска зірки серіалу "Друзі" була дуже популярною.

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Днями 53-річна американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала своїм шанувальникам в Instagram, як можна за лічені хвилини зробити гарне укладання.

На відео Дженніфер робить зачіску, використовуючи засіб свого власного бренду з догляду за волоссям LolaVie.

Соціальні мережі акторка не любить, про що нещодавно ще раз заявила в інтерв'ю для журналу Allure, але іноді все ж таки ділиться чимось зі своїми читачами.

Знімками з нової фотосесії для Allure Дженніфер Еністон також ділилася у своєму блозі. На обкладинці глянцю зірка сяяла у крихітному бікіні від Chanel.

Крім того, в інтерв'ю знаменитість розповіла про те, що відсутність коханої людини таки пригнічує її.

Насправді Дженніфер Еністон не часто експериментує зі своїм волоссям. Вона носить середню довжину волосся, трохи їх освітлює, а її стиліст Кріс МакМіллан завжди робить їй бездоганну укладку для світських заходів.

Нагадаємо, зірку екранів грецького походження помічено під час роботи на знімальному майданчику в Нью-Йорку. Знаменитість зараз активно працює над продовженням серіалу "Ранкове шоу".