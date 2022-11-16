Фотограф Елизаветы II рассказал, какой части тела она стеснялась

Елизавета II всегда носила перчатки и старалась не особо выставлять руки напоказ.

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Покойная королева Елизавета II, которая считается одной из самых фотографируемых женщин мира, чаще всего носила перчатки на публике и старалась поменьше показывать кисти рук. По словам фотографа Джона Рэнкина Уодделла, больше известного как Рэнкин, Ее Величество стеснялась своих рук.

Об этом ему стало известно, когда он снимал монарха по случаю Золотого юбилея ее правления в 2002 году.

Когда фотограф поинтересовался, не хочет ли королева позировать с мечом, она ответила коротко:

"Мне не нравятся мои руки".

56-летний Рэнкин, уроженец Глазго, сделавший знаменитые снимки Дэвида Боуи, Кейт Мосс и Мадонны, подозревает, что это был типичный дипломатический выход.

Нелюбовь к своим рукам перенял и сын королевы, принц Чарльз, а ныне король Карл III. У него часто опухают пальцы и становятся похожи на сосиски. В связи с этой схожестью одно время в продаже появились сосиски под названием "Король Карл III".

Напомним, британский аукционный дом Reeman Dansie продал на аукционе уникальный лот – водительское удостоверение Ее Величества королевы Елизаветы II, выданное ей королевским военным министерством для работы во Вспомогательной территориальной службе (ATS). Лот ушел с торгов за 6800 фунтов стерлингов.