Фотограф Єлизавети II розповів, якої частини тіла вона соромилася

Єлизавета II завжди носила рукавички і намагалася не надто виставляти руки напоказ.

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Покійна королева Єлизавета II, яка вважається однією з найбільш фотографованих жінок світу, найчастіше носила рукавички на публіці й намагалася якнайменше показувати кисті. За словами фотографа Джона Ренкіна Водделла, більше відомого як Ренкін, Її Величність соромилася своїх рук.

Про це йому стало відомо, коли він знімав монархиню з нагоди Золотого ювілею її правління у 2002 році.

Коли фотограф поцікавився, чи не хоче королева позувати з мечем, вона коротко відповіла:

"Мені не подобаються мої руки".

56-річний Ренкін, уродженець Глазго, який зробив знамениті знімки Девіда Бові, Кейт Мосс та Мадонни, підозрює, що це був типовий дипломатичний вихід.

Нелюбов до своїх рук перейняв і син королеви, принц Чарльз, а нині король Карл III. У нього часто набрякають пальці й стають схожими на сосиски. У зв'язку з цією схожістю в продажі з'явилися сосиски під назвою "Король Карл III".

Нагадаємо, британський аукціонний будинок Reeman Dansie продав на аукціоні унікальний лот — посвідчення водія Її Величності королеви Єлизавети II, видане їй королівським військовим міністерством для роботи у Допоміжній територіальній службі (ATS). Лот пішов із торгів за 6800 фунтів стерлінгів.