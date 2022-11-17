Модный дом Balenciaga выпустил в продажу свой знаменитый скотч

Катушка такого скотча обойдется в $295.

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Знаменитый модный дом Balenciaga не перестает удивлять. После сумок в виде мусорных мешков на сайте бренда появился скотч, тот самый, которым была замотана Ким Кардашьян, и который красуется на сумочке Мадонны за $3100.

Покупателям предлагают четыре варианта скотча. Кроме уже известного желтого с черной надписью в виде названия модного дома, можно купить также белый скотч с зеленой надписью, черный и красный.

[ + – ] Скотч продается в четырех разных дизайнах ленты Фото: Balenciaga

Ширина скотча – 5 см. Весит одна катушка 308 граммов. Он сделан в Италии из переработанного пластика.

Стоит такое брендовое удовольствие ни много ни мало – $295.

Как известно, недавно креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия снова удивил, представив на суд публики клатч, который выглядит точь-в-точь как пакет от чипсов. Клатч Lay's x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch стоит $1800. Яркий аксессуар выполнен из кожи с качественным изображением классического дизайна упаковки. Подкладка клатча – из блестящего материала, имитирующего фольгу, а застегивается он на обычную молнию.

Напомним, Balenciaga выпустил серьги из шнурков за $260.