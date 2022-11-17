Модний дім Balenciaga випустив у продаж свій знаменитий скотч

Котушка такого скотчу коштуватиме $295.

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Знаменитий модний дім Balenciaga не перестає дивувати. Після сумок у вигляді мішків для сміття на сайті бренду з'явився скотч, той самий, яким була замотана Кім Кардаш'ян і який красується на сумочці Мадонни за $3100.

Покупцям пропонують чотири варіанти скотча. Крім уже відомого жовтого з чорним написом у вигляді назви модного дому, можна купити також білий скотч із зеленим написом, чорний і червоний.

[ + – ] Скотч продають у чотирьох різних дизайнах стрічки Фото: Balenciaga

Ширина скотча — 5 см. Важить одна котушка 308 грамів. Він виготовлений в Італії з переробленого пластику.

Коштує таке брендове задоволення немало-небагато — $295.

Як відомо, нещодавно креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія знову здивував, представивши на суд публіки клатч, який має точнісінько такий самий вигляд, як пакет від чипсів. Клатч Lay's x Balenciaga Potato Chip Bag Clutch коштує $1800. Яскравий аксесуар виконаний зі шкіри з якісним зображенням класичного дизайну упаковки. Підкладка клатчу — з блискучого матеріалу, що імітує фольгу, а він застібається на звичайну блискавку.

Нагадаємо, Balenciaga випустив сережки зі шнурків за $260.