Эксперт рассказала, почему Кейт Миддлтон на государственный прием надела белое платье

Жена будущего короля сознательно подошла к выбору наряда.

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Появление принцессы Уэльской на государственном приеме в честь президента ЮАР Сирила Рамафосы в Букингемском дворце произвело фурор. Кейт Миддлтон впервые появилась на мероприятии такого уровня в новом статусе, а также затмила своим внешним видом всех гостей.

Как известно, для выхода она выбрала длинное белое платье Elspeth из свадебной коллекции 2021 года Jenny Packham с разрезными длинными рукавами и расшитое камнями, дополнив образ тиарой Lover's Knot, которую очень любила принцесса Диана, жемчужным браслетом покойной свекрови и ее же серьгами с жемчугом и бриллиантами.

По мнению эксперта по цвету Габи Винтерс из Chromology, будущая королева Великобритании не зря остановила свой выбор на белом наряде. Во-первых, это была дань уважения покойной Елизавете II, которая всегда выбирала белые платья для государственных приемов. Во-вторых, этот цвет имеет символическое значение.

"Белый – это цвет мира и цвет новых начинаний, так что по совпадению психологический смысл этого необычного выбора цвета очень уместен, когда речь идет об обновлении и укреплении дипломатических отношений между разными странами. С научной точки зрения белый содержит равный баланс всех цветов спектра, поэтому, естественно, наиболее фундаментальной чертой белого цвета является равенство, нейтральность и независимость", – пояснила Винтерс.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на публике в фиолетовом платье-пальто, расширив цветовую гамму своего гардероба.