Експертка розповіла, чому Кейт Міддлтон на державний прийом одягла білу сукню

Дружина майбутнього короля свідомо підійшла до вибору вбрання.

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Поява принцеси Уельської на державному прийомі на честь президента ПАР Сиріла Рамафоси в Букінгемському палаці викликала фурор. Кейт Міддлтон вперше з'явилася на заході такого рівня в новому статусі, а також затьмарила своїм зовнішнім виглядом усіх гостей.

Як відомо, для виходу вона обрала довгу білу сукню Elspeth із весільної колекції 2021 року Jenny Packham із розрізними довгими рукавами та розшиту камінням, доповнивши образ тіарою Lover's Knot, яку дуже любила принцеса Діана, перлинним браслетом спокійної свекрухи та її ж сережками з перлами й діамантами.

На думку експертки з кольору Габі Вінтерс із Chromology, майбутня королева Великобританії не дарма зупинила свій вибір на білому вбранні. По-перше, це була данина поваги покійній Єлизаветі II, яка завжди вибирала білі сукні для державних прийомів. По-друге, цей колір має символічне значення.

"Білий — це колір миру та колір нових починань, так що за збігом психологічний зміст цього незвичайного вибору кольору дуже доречний, коли йдеться про оновлення та зміцнення дипломатичних відносин між різними країнами. З наукового погляду, білий містить рівний баланс усіх кольорів спектру, тому, природно, найфундаментальнішою рисою білого кольору є рівність, нейтральність і незалежність", — пояснила Вінтерс.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у фіолетовій сукні-пальті, розширивши колірну гаму свого гардеробу.