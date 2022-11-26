Не только возраст. Названа новая вероятная причина смерти королевы Елизаветы II

8 сентября 2022 на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II.

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Стала известна еще одна вероятная причина смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет New York Post.

Королевский биограф Джайлс Брандрет в своей книге о покойном монархе разрывает новые детали жизни современных британских роялов.

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни", — отмечает автор в труде "Elizabeth: An Intimate Portrait".

По словам Джайлса Брандрета, наиболее распространенным симптомом этого вида рака является боль в костях, а именно в области таза.

"Миелома поражает именно пожилых людей", — добавляет автор.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: The Royal Family/Twitter

В частности, Брандрет вспомнил последнее фото монарха со встречи с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Тогда на руке королевы заметили синяк. Автор предполагает, что это мог быть синяк от внутривенной канюли. Однако доказательств этому сейчас нет.

Отметим, что официальной причиной смерти 96-летней королевы Елизаветы II в начале сентября 2022 указали возраст.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: The Royal Family

На трон взошел старший сын монарха, король Карл III. Его коронация состоится в мае 2023 года.

Напомним, супруга новоиспеченного монарха Великобритании Камилла Паркер-Боулз вышла на публику в любимой тиаре королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о выпуске книги о покойной королеве Елизавете, написанной ее любимыми собаками.