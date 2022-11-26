Не лише вік. Названа нова ймовірна причина смерті королеви Єлизавети ІІ

8 вересня 2022 на 97-му році життя померла королева Великобританії Єлизавета ІІ.

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Стала відома ще одна ймовірна причина смерті королеви Єлизавети ІІ. Про це пише New York Post.

Королівський біограф Джайлс Брандрет у своїй книзі про покійного монарха розриває нові деталі сучасних британських роялів.

"Я чув, що у королеви була форма мієломи — рак кісного мозку. Це пояснює її втому, втрату ваги і ті "проблеми з рухливістю", про які нам часто говорили протягом останнього року її життя", — зазначає автор у праці "Elizabeth: An Intimate Portrait".

За словами Джайлса Брандрета, найбільш поширеним симптомом цього виду раку є біль у кістках, а саме у місці тазу.

"Мієлома вражає саме літніх людей", — додає автор.

[ + – ] Королева Єлизавета ІІ Фото: The Royal Family/Twitter

Зокрема Брандрет пригадав останнє фото монарха із зустрічі з прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс. Тоді на руці королеви помітили синець. Автор припускає, що це міг бути слід від внутрішньовенної канюлі. Проте доказів цьому наразі немає.

Зазначимо, що офіційною причиною смерті 96-річної королеви Єлизавети ІІ на початку вересня 2022 вказали вік.

[ + – ] Королева Єлизавета ІІ Фото: The Royal Family

На трон зійшов старший син монарха, король Карл ІІІ. Його коронація відбудеться у травні 2023.

Нагадаємо, дружина новоспеченого монарха Великобританії Камілла Паркер-Боулз вийшла на публіку в улюбленій тіарі королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про випуск книги про покійну королеву Єлизавету, написану її улюбленими собаками.