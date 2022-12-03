Угги, дутики и кеды с мехом. Тренды обуви на зиму 2022/2023

Зима 2022-23 наступила, а это значит, что пора выбирать модную обувь, которая будет вас согревать ближайшие три месяца.

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Зима официально наступила, а значит, пора пересмотреть свой гардероб и выбрать ту пару обуви на зиму, которая будет вас радовать и согревать. Стилисты не слишком фантазируют по поводу зимних трендов, ведь, когда на улице снег – главное требование к обуви: она должна быть теплой и не промокать.

Только прежде чем отправляться на шопинг, ознакомьтесь со всеми трендами сезона зима 2022/2023.

Несколько моделей зимней обуви уже оказались на пике популярности в начале зимы, так что если вы еще не приобрели новую пару зимней обуви – присмотритесь к этим вариантам.

И помните, зимняя обувь может быть не только теплой и удобной, но еще и красивой и даже забавной.

Фокус выбрал топ-5 трендов модной зимней обуви на холодный сезон.

Дутики

Название появилось уже давно, но пришлось по вкусу стилистам и характеризует тот самый забавный тренд, который украсит зимний сезон. Тренд на эту зиму задал дом моды Louis Vuitton еще прошлой весной, представив в своей коллекции дутые сапожки с культовой монограммой. Дутики теплые, не промокают, и отлично смотрятся с теплыми флисовыми костюмами и объемными пуховиками.

[ + – ] Дутики - самый забавный выбор на зиму 2023

Словом, если вам хочется себя порадовать и повеселить – дутики ваш выбор.

Грубые ботинки

Они вошли в моду еще в прошлом году и не сдают позиции. Ведь грубые ботинки на тракторной подошве очень устойчивы, что актуально на льду, и отлично смотрятся с джинсами. И, что немаловажно, с платьями и юбками. Особенно если дополнить образ модными в этом сезоне цветными, или вязаными колготками.

[ + – ] Грубые ботинки и ботинки-челси - в трендах зимней обуви Фото: Соцсети

Стиль гранж вернулся и он снова актуален. Также грубые ботинки отлично смотрятся с теплыми гольфами и позволяют создавать оригинальные образы. Тем более, что популярны модели на шнуровке, на замке, с пряжками и даже кармашками. И в трендах остаются ботинки-челси — с резинками по бокам.

Казаки

Неожиданный тренд, который отлично вписался в зимний гардероб. Казаки еще в прошлом году были представлены практически во всех модных коллекциях ведущих брендов. Так что, если вы приобрели их ранее – смело надевайте и сейчас – вы снова в тренде.

[ + – ] Казаки - так и не вышли из моды Фото: Скриншот

Они хорошо смотрятся с пальто, джинсами, платьями-свитерами и объемными шарфами. Казаки – универсальны, их можно сочетать с любой верхней одеждой в зимнем гардеробе.

Угги

Угги и кроксы, пожалуй, самые спорные тренды в мире обуви. Их носят, их ненавидят, их выводят на подиумы, их надевают селебрити… словом эмоции зашкаливают, но угги, которые изначально предназначались для того, чтобы согревать австралийских серферов, плотно заняли нишу в трендах зимней обуви. В этом сезоне модны угги на небольшой платформе, и с укороченным голенищем.

[ + – ] Угги - снова в топе зима 2023

Угги-ботинки – если угодно. И они отлично смотрятся со всем, с чем вы их наденете, но рискните с яркими колготками и мини-юбкой.

Кеды

Кеды и зимняя погода, кажется несовместимы, но если выбрать модель с мехом, то они вполне подойдут для снежной погоды. К тому же, если вы любите кеды, то почему от них надо отказываться зимой.

[ + – ] Кеды на меху - отличный выбор для зимы Фото: Instagram/Louis Vuitton

Побалуйте себя. И носите их с джинсами, создайте новый оригинальный образ. Тем более, что сейчас теплые кеды и кроссовки на меху есть практически во всех модных коллекциях.

Ранее мы рассказывали про другие зимние тренды. Помните, ведь выбрав идеальный пуховик, бомбер, или что-то другое из списка актуальной зимней одежды, вам нужно дополнить его красивым шарфом, а потом наступает время, когда требуется добавить в зимний гардероб модный и уютный свитер. И когда набор зимней одежды собран – вы точно готовы к зиме и предстоящим праздникам.