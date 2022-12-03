Уги, дутики та кеди з хутром. Тренди взуття на зиму 2022/2023

Зима 2022-23 настала, а це означає, що настав час вибирати модне взуття, яке вас зігріватиме найближчі три місяці.

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Зима офіційно настала, а значить, настав час переглянути свій гардероб і вибрати ту пару взуття на зиму, яка вас радуватиме і зігріватиме. Стилісти не надто фантазують з приводу зимових трендів, адже коли на вулиці сніг — головна вимога до взуття: воно має бути теплим і не промокати.

Тільки перш ніж вирушати на шопінг, ознайомтеся зі всіма трендами сезону зима 2022/2023.

Декілька моделей зимового взуття вже опинилися на піку популярності на початку зими, так що якщо ви ще не придбали нову пару зимового взуття — придивіться до цих варіантів.

І пам'ятайте, зимове взуття може бути не тільки теплим і зручним, але ще й красивим і навіть кумедним.

Фокус вибрав топ 5 трендів модного зимового взуття на холодний сезон.

Дутики

Назва з'явилася вже давно, але сподобалася стилістам і характеризує той самий потішний тренд, який прикрасить зимовий сезон. Тренд цієї зими задав будинок моди Louis Vuitton ще минулої весни, представивши у своїй колекції дуті чобітки з культовою монограмою. Дутики теплі, не промокають, і чудово виглядають з теплими флісовими костюмами і об'ємними пуховиками.

[ + – ] Дутики — потішний вибір на зиму 2023

Загалом, якщо вам хочеться порадувати себе і повеселити — дутики ваш вибір.

Грубі черевики

Вони увійшли до моди ще торік і не здають позиції. Адже грубі черевики на тракторній підошві дуже стійкі, що актуально на льоду, і добре виглядають з джинсами. І, що важливо, з сукнями та спідницями. Особливо якщо доповнити образ модними цього сезону кольоровими, або в'язаними колготками.

[ + – ] Грубі черевики та черевики-челсі — у трендах зимового взуття Фото: Соцмережi

Стиль гранж повернувся і він знову на часі. Також грубі черевики чудово виглядають з теплими гольфами і дозволяють створювати оригінальні образи. Тим паче, що популярні моделі на шнурівці, замку, з пряжками і навіть кишеньками. І в трендах залишаються черевики-челсі з резинками з боків.

Козаки

Несподіваний тренд, який чудово вписався у зимовий гардероб. Козаки ще минулого року були представлені практично у всіх модних колекціях провідних брендів. Отже, якщо ви придбали їх раніше — сміливо надягайте і зараз — ви знову тренді.

[ + – ] Козаки – так і не вийшли з моди Фото: Скриншот

Вони добре виглядають з пальтом, джинсами, сукнями-светрами та об'ємними шарфами. Козаки — універсальні, їх можна поєднувати з будь-яким верхнім одягом у зимовому гардеробі.

Уги

Уги та крокси, мабуть, найспірніші тренди у світі взуття. Їх носять, їх ненавидять, їх виводять на подіуми, їх надягають селебріті… емоції зашкалюють, але уги, які спочатку призначалися для того, щоб зігрівати австралійських серферів, щільно зайняли нішу у трендах зимового взуття. Цього сезону модні уги на невеликій платформі, і з укороченою халявою.

[ + – ] Уги — знову в топі зима 2023

Уги-черевики — якщо завгодно. І вони чудово виглядають з усім, з чим ви їх одягнете, але ризикніть з яскравими колготками та міні-спідницею.

Кеди

Кеди та зимова погода, здається несумісні, але якщо вибрати модель з хутром, то вони цілком підійдуть для снігової погоди. До того ж, якщо ви любите кеди, чому від них треба відмовлятися взимку.

[ + – ] Кеди на хутрі — чудовий вибір для зими Фото: Instagram/Louis Vuitton

Побалуйте себе. І носіть їх із джинсами, створіть новий оригінальний образ. Тим паче, що зараз теплі кеди та кросівки на хутрі є практично у всіх модних колекціях.

Раніше ми розповідали про інші зимові тренди. Пам'ятайте, адже вибравши ідеальний пуховик, бомбер, або щось інше зі списку актуального зимового одягу, вам потрібно доповнити його красивим шарфом, а потім настає час, коли потрібно додати в зимовий гардероб модний та затишний светр. І коли набір зимового одягу зібраний — ви точно готові до зими та майбутніх свят.