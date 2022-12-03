Принц Уильям встретился в Бостоне с Джо Байденом

Американский лидер приветствовал представителя британской королевской семьи после экскурсии по Президентской библиотеке и музею Джона Ф. Кеннеди.

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40-летний принц Уэльский, который вместе с супругой три дня находился в Бостоне и в последний день пребывания наградил победителей экологической премии Earthshot, в рамках визита успел не только посетить ряд мероприятий, но и встретился с президентом США Джо Байденом после экскурсии по Президентской библиотеке и музею Джона Ф. Кеннеди, информирует ВВС.

Это – вторая встреча Байдена и принца Уильяма за последние несколько месяцев. В сентябре американский президент прилетал в Лондон на похороны королевы Елизаветы II.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что на протяжении получаса у них была "теплая, дружеская и содержательная дискуссия", в ходе которой принц Уильям заявил, что разделяет свои глобальные и долгосрочные амбиции в отношении приза. Во время разговора он также снова поблагодарил главу Белого дома за то, что тот посетил похорон Ее Величества.

[ + – ] Принц Уильям и Джо Байден беседовали полчаса Фото: Getty

В последний раз Байден был в бостонской библиотеке в сентябре, где он выступил с замечаниями по поводу программы своей администрации по борьбе с раком.

Трехдневный визит членов королевской семьи в Бостон знаменует собой их первую поездку в Соединенные Штаты с 2014 года, когда они посетили Нью-Йорк. Пара также ранее отправилась в тур по Калифорнии через несколько месяцев после свадьбы в 2011 году.

Поездка пары была воспринята некоторыми как возможность перезагрузить восприятие в США после нескольких лет дискредитации "Фирмы". Новые сезоны шоу Netflix "Корона" возродили старую критику монархии, а интервью герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри в 2021 году запятнало репутацию семьи, особенно в связи с обвинениями в расизме.

Напомним, Фокус рассказывал, во сколько обошелся гардероб Кейт Миддлтон для визита в США.