Принц Вільям зустрівся в Бостоні з Джо Байденом

Американський лідер привітав представника британської королівської родини після екскурсії Президентською бібліотекою та музеєм Джона Ф. Кеннеді.

Related video

40-річний принц Уельський, який разом із дружиною три дні перебував у Бостоні і в останній день перебування нагородив переможців екологічної премії Earthshot, у межах візиту встиг не лише відвідати низку заходів, а й зустрівся з президентом США Джо Байденом після екскурсії Президентською бібліотекою та музею Джона Ф. Кеннеді, інформує ВВС.

Це — друга зустріч Байдена та принца Вільяма за останні кілька місяців. У вересні американський президент прилітав до Лондона на похорон королеви Єлизавети II.

У Кенсінгтонському палаці повідомили, що протягом пів години у них була "тепла, дружня та змістовна дискусія", під час якої принц Вільям заявив, що поділяє свої глобальні та довгострокові амбіції щодо призу. Під час розмови він також подякував голові Білого дому за те, що той відвідав похорон Її Величності.

[ + – ] Принц Вільям та Джо Байден розмовляли півгодини Фото: вулкан

Востаннє Байден був у бібліотеці Бостона у вересні, де він виступив із зауваженнями з приводу програми своєї адміністрації по боротьбі з раком.

Триденний візит членів королівської родини до Бостона знаменує собою їхню першу поїздку до Сполучених Штатів з 2014 року, коли вони відвідали Нью-Йорк. Пара також раніше вирушила в тур Каліфорнією через кілька місяців після весілля в 2011 році.

Поїздка пари була сприйнята деякими як можливість перезавантажити сприйняття США після кількох років дискредитації "Фірми". Нові сезони шоу Netflix "Корона" відродили стару критику монархії, а інтерв'ю герцога та герцогині Сассекських з Опрою Вінфрі у 2021 році заплямило репутацію сім'ї, особливо у зв'язку зі звинуваченнями в расизмі.

Нагадаємо, Фокус розповідав, скільки коштував гардероб Кейт Міддлтон для візиту до США.