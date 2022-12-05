Опальный датский принц Иоахим переезжает в США подальше от своей семьи

Раскол в королевской семье Дании усугубляется, так как королева Маргрете лишает детей младшего сына королевских титулов.

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Принц Дании Иоахим и его семья переезжают в США, поскольку он получил новую работу в Вашингтоне. Ранее он работал в посольстве Дании, где он занимал должность военного атташе. Об этом пишет Daily Mail.

Новая работа будет связана с оборонной промышленностью. Но это также значит, что младший сын королевы Маргрете окажется куда дальше от своей семьи, чем он находится сейчас.

Сообщается, что принц и его семья переедут в США в 2023 году, когда его дети уже будут лишены королевских титулов. Ведь это должно произойти 1 января.

В Вашингтон, округ Колумбия, принц Иоахим переедет со своей женой принцессой Мари и их двумя маленькими детьми, принцем Хенриком, 13 лет, и принцессой Афиной, 10 лет.

Отдел коммуникаций Датского королевского двора не подтвердил сообщения о предстоящем переезде Иоахима.

В сентябре датская королева объявила, что ее внуки Николай, 23 года, Феликс, 20 лет, Хенрик, 13 лет, и Афина, 10 лет, больше не будут иметь титулов "Его/Ее Высочество" с января 2023 года.

В то время монарх настаивала на том, что этот шаг будет "полезным для них в будущем" и позволит детям, сохранившим свои позиции в линии преемственности, "формировать свою собственную жизнь, не ограничиваясь особыми соображениями и обязанностями", которые подразумевает официальная принадлежность к датской королевской семье.

Однако в последующие дни принц Иоахим публично выступил против решения своей матери, заявив, что его дети пострадали в процессе. Он даже сообщил, что Афину и Хенрика начали "буллить" в школе.

Его старший сын Николай, который живет отдельно, сообщил, что был шокирован решением бабушки.

Не смотря на то, что скандала не произошло, инсайдеры сообщают, что раскол в некогда дружной королевской семье Дании усиливается, и в этом году принцы не соберутся вместе на Рождество.

Согласно официальному заявлению семьи, королева Маргрете, как обычно, проведет праздничный сезон в замке Марселисборг в Орхусе. Неизвестно, присоединится ли к ней ее старший сын, наследный принц Фредерик. Не исключено, что он с семьей посетит родину своей супруги, принцессы Марии – Австралию.

Напомним, в СМИ писали, что раскол в датской королевской семье был спровоцирован "страстью" принца Иоахима к его невестке, жене его старшего брата.