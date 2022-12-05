Опальний данський принц Йоакім переїжджає до США якомога подалі від своєї сім'ї

Розкол у королівській сім'ї Данії посилюється, оскільки королева Маргрете позбавляє дітей молодшого сина королівських титулів.

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Принц Данії Йоакім та його родина переїжджають до США, оскільки він отримав нову роботу у Вашингтоні. Раніше він працював у посольстві Данії, де він обіймав посаду військового аташе. Про це пише Daily Mail.

Нова робота буде пов'язана з оборонною промисловістю. Але це також означає, що молодший син королеви Маргрете опиниться набагато далі від своєї сім'ї, ніж він зараз.

Повідомляється, що принц та його родина переїдуть до США у 2023 році, коли його діти вже будуть позбавлені королівських титулів. Адже це має статися 1 січня.

У Вашингтон, округ Колумбія, принц Йоакім переїде зі своєю дружиною принцесою Марі та їх двома маленькими дітьми, принцом Генріком, 13 років, і принцесою Афіною, 10 років.

Відділ комунікацій Данського королівського двору не підтвердив повідомлення про майбутній переїзд Йоакіма.

У вересні данська королева оголосила, що її онуки Нікалай, 23 роки, Фелікс, 20 років, Генрік, 13 років, і Афіна, 10 років, більше не матимуть титулів "Його/Її Високість" із січня 2023 року.

У той час монархиня наполягала на тому, що цей крок буде "корисним для них у майбутньому" і дозволить дітям, які зберегли свої позиції в лінії наступності, "формувати своє власне життя, не обмежуючись особливими міркуваннями та обов'язками", які передбачає офіційна приналежність до данської королівської сім'ї.

Однак наступними днями принц Йоакім публічно виступив проти рішення своєї матері, заявивши, що його діти постраждали у процесі. Він навіть повідомив, що Афіну та Генріка почали "булити" у школі.

Його старший син Нікалай, який мешкає окремо, повідомив, що був шокований рішенням бабусі.

Попри те, що скандалу не сталося, інсайдери повідомляють, що розкол у колись дружній королівській родині Данії посилюється, і цього року принці не зберуться разом на Різдво.

Згідно з офіційною заявою сім'ї, королева Маргрете, як завжди, проведе святковий сезон у замку Марселісборг в Орхусі. Невідомо, чи приєднається до неї її старший син, спадкоємець Фредерік. Не виключено, що він із сім'єю відвідає батьківщину своєї дружини, принцеси Марії — Австралію.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що розкол у данській королівській родині спровокований "пристрастю" принца Йоакіма до його невістки, дружини його старшого брата.