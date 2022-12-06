Бритни Спирс в шестой раз удалила страницу в Instagram

Очередному уходу певицы из соцсетей предшествовали странные публикации.

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Американская поп-певица Бритни Спирс, которая несколько дней назад отметила 41-ый день рождения, в шестой раз деактивировала свою страницу в Instagram с 41,6 млн подписчиков. Этому передовали череда странных постов, которые снова вызвали у фанатов артистки опасения относительно ее психического здоровья.

В частности, она написала благодарственный пост своей сестре Джейми Линн Спирс, назвав ее "маленькой соплячкой", признания в любви сыновьям и выставила новую партию "обнаженных" фото со неоднозначными подписями.

Представители Спирс отказались от комментариев, но инсайдер сказал The New York Post, что она просто взяла перерыв, как делала это в прошлом. Они добавили, что большая часть шумихи вокруг недавних постов Спирс в Instagram преувеличена, и Спирс "наслаждается своей свободой".

Ранее Спирс удаляла страницу в июне и в октябре этого года, а также несколько раз в прошлом году.

"Я учусь каждый день с чистого листа, чтобы попытаться стать лучше и делать то, что делает меня счастливой… да, я выбираю счастье сегодня. Каждый день я говорю себе отпустить обидную горечь и попытаться простить себя и других за то, что могло причинить мне боль. Я хочу быть бесстрашной, как в молодости, и не быть такой напуганной и боязливой. Я молюсь, чтобы на самом деле была истина Святому Духу, и я надеюсь, что этот дух и с моими детьми!!! Да… сегодня я выбираю счастье и радость",– поясняла она свои действия летом в Twitter.

Осенью Спирс ушла из соцсети после того, как обвинила своего отца, Джейми Спирса, и мать, Линн Спирс, в том, что они "обращались с ней, как с чертовой собакой" во время ее опекунства.

Напомним, Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя.