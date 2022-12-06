Брітні Спірс ушосте видалила сторінку в Instagram

Черговому відходу співачки зі соцмережі передували дивні публікації.

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Американська поп-співачка Брітні Спірс, яка кілька днів тому відзначила 41 день народження, вшосте деактивувала свою сторінку в Instagram із 41,6 млн підписників. Цьому передувала низка дивних постів, які знову викликали у фанатів артистки побоювання щодо її психічного здоров'я.

Зокрема, вона написала пост подяки своїй сестрі Джеймі Лінн Спірс, назвавши її "маленькою соплячкою", освідчення в любові синам і виставила нову партію "оголених" фото з неоднозначними підписами.

Представники Спірс відмовилися від коментарів, але інсайдер сказав The New York Post, що вона просто взяла перерву, як це робила в минулому. Вони додали, що більша частина галасу навколо недавніх постів Спірс в Instagram перебільшена, і Спірс "насолоджується своєю свободою".

Раніше Спірс видаляла сторінку в червні та жовтні цього року, а також кілька разів минулого року.

"Я навчаюся щодня з чистого аркуша, щоб спробувати стати кращою та робити те, що робить мене щасливою… так, я вибираю щастя сьогодні. Щодня я кажу собі відпустити образливу гіркоту й спробувати пробачити собі й іншим за те, що могло завдати мені болю. Я хочу бути безстрашною, як у молодості, і не бути такою наляканою та боязкою... Я молюся, щоб насправді була істина Святого Духа, і я сподіваюся, що цей дух і з моїми дітьми... Так... сьогодні я вибираю щастя й радість", — пояснювала вона свої дії влітку у Twitter.

Восени Спірс пішла з соцмережі після того, як звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, і мати, Лінн Спірс, у тому, що вони "поводилися з нею, як із чортовим собакою" під час її опікунства.

Нагадаємо, Брітні Спірс заявила, що вийшла заміж сама за себе.