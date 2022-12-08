Королева Елизавета II знала, что ее время на исходе и ни о чем не сожалела, — королевский биограф

Джайлс Брандрет, который написал книгу, рассказал о последних днях королевы.

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Скоро в продаже появится биография королевы Елизаветы под названием "Елизавета: интимный портрет". Ее автор, королевский писатель Джайлс Брандрет, тесно общался со знакомыми и близкими покойной королевы и, по его словам, Елизавета "знала, что ее время на исходе" и приняла это с достоинством. Об этом пишет People.

Брандрет пишет, что королева примирилась с ее смертью, задокументировав визит преподобного доктора Иэна Гриншилдса в Балморал незадолго до того дня, когда Елизавета скончалась.

"Правда в том, что Ее Величество всегда знала, что ее оставшееся время ограничено. Она приняла это со всем достоинством, которым можно было ожидать", - пишет Брандрет.

Королева Елизавета скончалась 8 сентября 2022 года. Преподобный доктор Иэн Гриншилдс, проживающий с ней в Балморале провел с ней ее последние выходные и отмечал, что монарх была в "фантастической форме".

Он отужинал с ней в субботу вечером, читал проповедь в приходской церкви в воскресенье и снова навестил королеву в Балморале за обедом. Они говорили о ее детстве, ее лошадях, церковных делах и обсуждали войну в Украине: королева очень переживала из-за этого.

Это довольно типично, по словам Брандрета королева умела жить настоящим, но часто обращалась к своим воспоминаниям о прошлом, благодарная за уроки, которые они ей преподали.

"Она была такой живой и такой обаятельной", — вспоминал позже доктор Гриншилдс.

6 сентября королева обсуждала своих лошадей с Клайвом Коксом, тренером из своей конюшни. И встречалась со своими 14-м и 15-м премьер-министрами.

Борис Джонсон говорил, что королева "не могла бы быть добрее, более сочувствующей или ободряющей лично". По его словам она была полна "характерного юмора и мудрости".

На следующий день все обсуждали фото королевы, на котором 96-летний монарх выглядела хрупкой и постаревшей. Для других членов королевской семьи день прошел, как обычно, каждый занимался своими делами, будущий король Карл, например, посетил Ланкашир и устраивал ужин в Дамфрис-хаус в Эйршире.

[ + – ] Один из последних снимков королевы Елизаветы Фото: The Royal Family/Twitter

В четверг, 8 сентября слухи ходили все утро, а в 12.32 Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что врачи королевы обеспокоены ее здоровьем и, хотя ей было "комфортно", рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, пока члены семьи не будут проинформированы. Вертолет королевы вылетел из Виндзорского замка в 6:48 утра, чтобы забрать принца Чарльза из имения Дамфрис, где он провел ночь.

Он прибыл в Балморал в 10.27, когда там уже была принцесса Анна, Камилла присоединилась к нему позже. Сообщалось, что Эндрю и Эдвард, младшие сыновья королевы, и Софи, жена Эдварда, а также принцы Уильям и принц Гарри уже в пути. Известно, что они не успели застать королеву живой, которая скончалась около 17.00.

"Ее вера была для нее всем. Она сказала мне, что ни о чем не жалеет", — сказал доктор Гриншилдс, имея в виду последние выходные, которые он провел с ней в Балморале, отмечает Брандрет.

Автор книги также раскрывает подробности причины смерти монарха, утверждая, что у Ее Величества была редкая форма миеломы, рак костного мозга, что объясняет ее усталость и потерю веса, а также проблемы с подвижностью.

Однако нет ничего удивительного, что официальной причиной смерти королевы Елизаветы II была указана старость. Обычно такая причина указывается, когда пациенту за 80 лет, и его врач заботился о нем в течение долгого времени и видел его постепенное ухудшение.

Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, проработавший с королевой более 30 лет и находившийся с ней во время ее смерти, сказал, что "мы обеспокоены состоянием здоровья королевы в течение нескольких месяцев. Это было ожидаемо, и мы прекрасно понимали, что должно было произойти".

Ухудшение здоровья королевы началось осенью 2021 года. "До этого ее энергия была поразительной. В последнее десятилетие она не только продолжала свою работу в качестве монарха, но и активно участвовала в современной жизни", — пишет Брандрет.

[ + – ] Королева Елизавета только за год до смерти нчала ходить с тростью Фото: Getty Images

Она стойко перенесла смерть супруга, принца Филиппа. Брандрет пишет, что королева знала: ее христианский долг — продолжать жить как можно лучше.

"Не существует волшебной формулы, которая превратит горе в счастье, но занятость помогает", -говорила королева.

Писатель отмечает, что до последних дней своей жизни королева не только продолжала свою работу в качестве монарха, но и активно участвовала в современной жизни.

[ + – ] Королева активно пользовалась современными гаджетами Фото: The Royal Family/Twitter

У нее был собственный мобильный телефон и услужливые внуки, готовые показать ей, как он работает. Она пользовалась "текстовыми сообщениями", хотя "приложения2 ей не нравились. И ни при каких обстоятельствах Елизавета II не позволяла внукам проносить свои "устройства" к обеденному столу.

Ей нравились ранние фильмы о Джеймсе Бонде — "до того, как они стали такими громкими", и она часто смотрела полицейские сериалы.

И ей очень понравилось сниматься в маленьком скетче с медвежонком Паддингтоном к собственному платиновому юбилею.

В этой сцене Паддингтон (его озвучивает Бен Уишоу) пьет чай с Ее Величеством в Букингемском дворце и предлагает ей один из своих бутербродов с мармеладом, который, как выясняется, королеве не нужен, потому что у нее уже есть свой собственный бутерброд с мармеладом, спрятанный в ее сумочке.

[ + – ] Королева Елизавета и мишка Паддингтон Фото: theroyalfamily

Она была поражена тем, что во Дворце появилась такая большая съемочная группа, чтобы снять такой короткий эпизод, и она была искренне поражена тем, что информация об этом не просочилась до дня передачи. "Все сохранили тайну, — обрадовалась она. — Это было прекрасно".

Напомним, похороны королевы Елизаветы состоялись 11 сентября. На них съехались монархи и первые лица государств со всего мира. А дамы из королевской семьи почтили монарха, надев особенные жемчужные украшения.