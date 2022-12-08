Королева Єлизавета II знала, що її час закінчується і ні про що не шкодувала, — королівський біограф

Джайлз Брандрет, який написав книгу, розповів про останні дні королеви.

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Незабаром у продажу з'явиться біографія королеви Єлизавети під назвою "Єлизавета: інтимний портрет". Її автор, королівський письменник Джайлс Брандрет, тісно спілкувався зі знайомими та близькими покійної королеви і, за його словами, Єлизавета "знала, що її час закінчується" і прийняла це з гідністю. Про це пише People.

Брандрет пише, що королева змирилася з її смертю, задокументувавши візит преподобного доктора Іена Гріншилдса до Балморалу незадовго до того дня, коли Єлизавета померла.

"Правда в тому, що Її Величність завжди знала, що її час обмежений. Вона прийняла це з усією гідністю, якої можна було очікувати", — пише Брандрет.

Королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року. Преподобний доктор Іен Гріншилдс, який проживає з нею в Балморалі, провів із нею її останні вихідні та зазначав, що пані монарх була у "фантастичній формі".

Він повечеряв із нею в суботу ввечері, читав проповідь у парафіяльній церкві в неділю і знову відвідав королеву в Балморалі за обідом. Вони говорили про її дитинство, її коней, церковні справи та обговорювали війну в Україні: королева дуже переживала через це.

Це досить типово, за словами Брандрета, королева вміла жити сьогоденням, але часто зверталася до своїх спогадів про минуле, вдячна за уроки, які вони їй виклали.

"Вона була такою живою і такою чарівною", — згадував пізніше доктор Гріншілдс.

6 вересня королева обговорювала своїх коней з Клайвом Коксом, тренером зі своєї стайні. І зустрічалася зі своїми 14-м та 15-м прем'єр-міністрами.

Борис Джонсон говорив, що королева "не могла б бути добрішою, більш співчутливою або підбадьорливою особисто". За його словами, вона була сповнена "характерного гумору та мудрості".

Наступного дня всі обговорювали фото королеви, на якому 96-річний монарх виглядала тендітною та постарілою. Для інших членів королівської сім'ї день пройшов, як завжди, кожен займався своїми справами, майбутній король Карл, наприклад, відвідав Ланкашир і влаштовував вечерю в Дамфріс-хаус в Ейрширі.

[ + – ] Один з останніх знімків королеви Єлизавети Фото: The Royal Family/Twitter

У четвер, 8 вересня чутки ширилися весь ранок, а о 12:32 Букінгемський палац опублікував заяву, в якій говорилося, що лікарі королеви стурбовані її здоров'ям і, хоча їй було "комфортно", рекомендували їй залишатися під медичним наглядом, поки члени сім'ї не будуть проінформовані. Вертоліт королеви вилетів із Віндзорського замку о 06:48 ранку, щоб забрати принца Чарльза з маєтку Дамфріс, де він провів ніч.

Він прибув до Балморалу о 10:27, коли там була принцеса Анна, Камілла приєдналася до нього пізніше. Повідомлялося, що Ендрю та Едвард, молодші сини королеви, та Софі, дружина Едварда, а також принци Вільям і принц Гаррі вже в дорозі. Відомо, що вони не встигли застати живу королеву, яка померла приблизно о 17:00.

"Її віра була для неї всім. Вона сказала мені, що ні про що не шкодує", — сказав доктор Гріншілдс, маючи на увазі останні вихідні, які він провів із нею в Балморалі, зазначає Брандрет.

Автор книги також розкриває подробиці причини смерті монарха, стверджуючи, що Її Величність мала рідкісну форму мієломи, рак кісткового мозку, що пояснює її втому і втрату ваги, а також проблеми з рухливістю.

Однак немає нічого дивного, що офіційною причиною смерті королеви Єлизавети II була вказана старість. Зазвичай така причина вказується, коли пацієнту за 80 років, і його лікар дбав про нього протягом тривалого часу та бачив поступове погіршення.

Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, який пропрацював із королевою понад 30 років і перебував із нею під час її смерті, сказав, що "ми стурбовані станом здоров'я королеви протягом кількох місяців. Це було очікувано, і ми чудово розуміли, що мало статися".

Погіршення здоров'я королеви розпочалося восени 2021 року. "До цього її енергія була разючою. В останнє десятиліття вона не тільки продовжувала свою роботу як монарх, але й брала активну участь у сучасному житті", — пише Брандрет.

[ + – ] Королева Єлизавета тільки за рік до смерті почала ходити з палицею Фото: Getty Images

Вона стійко перенесла смерть чоловіка, принца Філіпа. Брандрет пише, що королева знала: її християнський обов'язок — продовжувати жити якнайкраще.

"Не існує чарівної формули, яка перетворить горе на щастя, але зайнятість допомагає", — говорила королева.

Письменник зазначає, що до останніх днів свого життя королева не тільки продовжувала свою роботу як монарх, а й брала активну участь у сучасному житті.

[ + – ] Королева активно користувалася сучасними гаджетами Фото: The Royal Family/Twitter

Вона мала власний мобільний телефон і послужливі онуки, готові показати їй, як він працює. Вона користувалася "текстовими повідомленнями", хоча "додатки" їй не подобалися. І за жодних обставин Єлизавета II не дозволяла онукам проносити свої "пристрої" до обіднього столу.

Їй подобалися ранні фільми про Джеймса Бонда — "до того, як вони стали такими гучними", і вона часто дивилася поліцейські серіали.

І їй дуже сподобалося зніматися в маленькому скетчі з ведмежам Паддінгтоном до власного платинового ювілею.

У цій сцені Паддінгтон (його озвучує Бен Вішоу) п'є чай з Її Величністю в Букінгемському палаці та пропонує їй один зі своїх бутербродів із мармеладом, який, як з'ясовується, королеві не потрібен, бо вона вже має свій власний бутерброд із мармеладом, захований у її сумочці.

[ + – ] Королева Єлизавета і ведмедик Паддінгтон Фото: theroyalfamily

Вона була вражена тим, що в Палаці з'явилася така велика знімальна група, щоб зняти такий короткий епізод, і вона була щиро вражена тим, що інформація про це не просочилася до дня передачі. "Всі зберегли таємницю, — зраділа вона. — Це було чудово".

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети відбувся 11 вересня. На нього з'їхалися монархи та перші особи держав з усього світу. А жінки з королівської сім'ї вшанували пані монарха, одягнувши особливі перлинні прикраси.