Елена Зеленская призналась, общается ли с родственниками из России

Первая леди рассказала, что у нее есть родные в России, но она прекратила любые контакты с ними после начала войны.

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Супруга президента Украины поделилась, что с начала полномасштабной войны в Украине никто из ее родственников и друзей не связался с ней и не узнал, жива ли она вообще. Об этом она рассказала в интервью The Times.

"Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, ты еще жив. Я думаю, что такие отношения закончились", — сказала Елена Зеленская.

Кроме того, она заявила, что, конечно, в войне виноват диктатор Владимир Путин, но без поддержки своего народа он не смог бы начать полномасштабное вторжение.

Напомним, BBC опубликовала список из 100 женщин со всей планеты, которые вдохновляют и влияют на мир в 2022 году. Данный рейтинг отражает роль женщин в конфликтах текущего года — от протестов до войны. Среди них — восемь украинок, в том числе первая леди Украины Елена Зеленская.

Также Фокус писал, что время официального визита в Великобританию Елена Зеленская, супруга украинского президента, встретилась с королем Карлом ІІІ.